台積電ADR大漲6%　帶動台股早盤漲百點攻上萬三

蘋果於台北時間16日進行發布會，盤中漲幅縮小，收盤收在115.54美元，漲幅0.16%，不過台積電ADR卻走高，收漲6.65%來到85.85美元，也帶動台股今（16）日早盤漲百點，一度站上13000點之上，來到13021點附近。台積電更是大漲17元，來到462元，市值逼近12兆元。



