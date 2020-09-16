台積電ADR大漲6%　帶動台股早盤漲百點攻上萬三

蘋果於台北時間16日進行發布會，盤中漲幅縮小，收盤收在115.54美元，漲幅0.16%，不過台積電ADR卻走高，收漲6.65%來到85.85美元，也帶動台股今（16）日早盤漲百點，一度站上13000點之上，來到13021點附近。台積電更是大漲17元，來到462元，市值逼近12兆元。
蘋果發表年度新產品，但照往例，蘋果股價都會在公布後下滑，這次也不例外，盤中漲幅縮小。至於美股道瓊指數上漲2.27 點，或0.01%，收27,995.60點；標普500指數上漲17.66點，或0.52%，收3,401.20點；那斯達克指數上漲133.67點，或1.21%，收11,190.32點；費城半導體指數上漲37.44點，或1.72%，收2,219.19點。
台股今日受到台積電ADR走高激勵，開盤後來到13021點附近，不過隨後漲幅縮小，9點半過後來到12948點左右，漲幅0.8%。指標股台積電ADR表現亮眼，有分析師認為這是台積電5奈米製程的大利多，另外美國若把中芯國際也納入貿易黑名單，台積電也將受惠，也因此台積電今日開盤後大漲17元，來到462元，市值逼近12兆元。
其他大型電子股，如聯電，外界認為若美方真制裁中芯將有轉單效應，因此早盤漲3%以上，最高來到27.2元。聯發科也漲1.4%，來到620元左右。緯創表現不俗，漲超過3%。至於鴻海由紅翻黑，9點半過後小跌0.2%，來到78.9元。大立光也相對弱勢跌5元，來到3650元，跌0.13%。