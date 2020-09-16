央行開會前夕　新台幣早盤再升近2角　市場估利率續凍

中央銀行將於明（17）日召開第3季理監事會，雖然市場普遍預估利率將按兵不動，但近日新台幣狂升，傳央行祭出美元「限賣令」，勸導交易員買賣美元不宜過大，只是新台幣兌美元今日早盤持續升值，一度觸29.192元、勁揚近2角，預料明日央行理監事會除將聚焦在雙率政策上，央行總裁楊金龍如何看待未來國內外經濟前景等也將是市場關注焦點。



