央行開會前夕　新台幣早盤再升近2角　市場估利率續凍

中央銀行將於明（17）日召開第3季理監事會，雖然市場普遍預估利率將按兵不動，但近日新台幣狂升，傳央行祭出美元「限賣令」，勸導交易員買賣美元不宜過大，只是新台幣兌美元今日早盤持續升值，一度觸29.192元、勁揚近2角，預料明日央行理監事會除將聚焦在雙率政策上，央行總裁楊金龍如何看待未來國內外經濟前景等也將是市場關注焦點。
其實，央行從7月初就力守新台幣在29.5元價位，甚至在尾盤大動作調節，也讓市場解讀29.5元為楊金龍防線，不過，上周傳出央行祭出美元「限賣令」，隨後央行澄清本於維持外匯市場秩序，善意勸說單次金額不宜過大，並非禁令，新台幣這兩天又狂升，央行更不再死守 29.5元價位，新台幣進一步向29元整數關卡靠攏。
新台幣兌美元昨日一度狂升近3角，觸29.199元，即便尾盤央行打壓，拉回29.38元作收，今日早盤新台幣再升，進一步觸29.192元、勁揚1.88角，目前在29.195元震盪。
由於明日央行將召開理監事議，雖然因應全球新冠肺炎疫情，央行在今年3月曾降息1碼，重貼現率下探至1.125%歷史低點，但隨著國內疫情趨緩，第2季理監事會央行不再降息，市場預期明日利率按兵不動的機率仍高，而大家較關心的是，面對新台幣狂升，楊金龍會發表什麼談話？是否會再對市場提出警告？
此外，面對包括美中爭端、新冠肺炎及日本新首相上任等國外政經局勢變動，經濟成長率預測一向比主計總處保守的央行，又如何看待未來國內外經濟前景，是否會再下今年修經濟成長率也備受關注。
而在等待台灣央行理監事會結果出爐前，市場聚焦3大央行包括美國、日本及英國央行也都在本周召開貨幣政策會議，而且3國最近不約而同發生重大的政治或經濟事件。日本首相安倍晉三上月突然辭職,執政自民黨選出新總裁，並召集臨時國會及確認新任首相。至於英國則再次陷入脫歐陰霾，與歐盟的貿易談判膠著，加上歐洲疫情反覆，英國央行任重道遠。
美國聯準會（Fed）這兩天也召開利率決策會議，外銀分析，聯準會主席鮑威爾自上月披露新政策框架及引入平均通脹目標後，投資者期待這次會議透露更多內部想法。不過,，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員最近指稱聯準會並未準備好提供中期的前瞻性指引，令看淡美元的投資者感到失望。此外，美國參議院上周否決共和黨提出的疫情紓困法案，當前國會在新一輪財政刺激規模及組成部分存在重大分歧，因此將關注本周公布的零售銷售數據,會否因為財政支持本月起減少而受到影響。