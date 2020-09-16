起風了！陸股回檔修正是否再創新高？交易量看端倪

投資人熱愛陸股5G原型ETF
國際股市經歷上週的震盪後，本週已開始逐漸回穩，尤其在陸股三大指數（上證、深證成指、創業板）本週出現反彈，整體盤勢維持高檔震盪，值得關注的是，即便915華為禁令生效後，看似對股市影響有限，尤其陸股5G原型ETF的成交量，更是居高不下，顯見投資人積極逢低佈局、危機入市，期望能賺得好報酬。
由於美股向來引領全球股市，美國爸爸晚上一個噴嚏，台股早上開盤立竿見影，但這次A股看似不畏中美貿易戰的威脅，本週一（14日）開盤仍開高走高，加上10月即將召開的十九屆五中全會，中國大陸將討論「十四五」規畫，將對該國經濟和社會發展進行「第十四個」五年規畫，以及2035年遠景目標。
據先前訊息透露，預期中國的新經濟轉型也可望延續，像是加強5G基礎建設、人工智慧、大數據、工業網路、特高壓、新能源汽車與軌道交通等科技，都是確定的發展主力。更不遑中國正傾全國之力投注於5G產業上，讓不少投資人早嗅到這波回檔的契機。
指數修正後反彈力道強勁
從歷史數據來看，主打5G主題指數的中証5G通信主題指數發布以來，在近一年中，已歷經三次大幅修正，但往往修正後指數都能續創新高，從資料中顯示，這三個波段中的平均漲幅約20%~40%，但當市場發生外力干擾，就會有約10~20%的回檔修正，但修正完畢就如同圖表所示再創新高。即便近期外部干擾因素眾多，也不會影響中國建設5G產業的決心與既定目標。
低檔買盤浮現 中國5G擁人氣
此外，由於不少投資人都看好5G產業引領的趨勢，但與其追求個股績效，有更多投資人反而選擇購買ETF，不只平均分散風險，也可收產業鏈之綜效，就以元大、復華兩家推出的這三檔5G ETF為例，昨（15）日最少的單日成交張數如元大全球未來通訊（證券代號00861）有1,549張，另外像是復華中國5G ETF（證券代號00877）因聚焦中國市場，且成分股主打軟硬通吃，15日成交張數達4,916張，成交筆數也高達千餘張。
再細部對比上週市場上熱門的高股息ETF，其中富邦VIX恐慌指數ETF，因外資持續買超，成交量高達近44萬張，復華中國5G ETF也因為回檔修正，共有31,397筆成交量，顯見中國5G市場的動能俱佳，受投資人青睞。
復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示，「5G是陸股未來最強主線，因為中國今年加速5G基站建設，中証5G通信主題指數成分股獲利大躍進，市場更預估指數成分股明年獲利仍持續高速增長，EPS成長率超過3成。由於5G指數波動度高，建議以定期定額或依照指數點位分批進場，若有回檔修正，可以逢低加碼，掌握修正後的進場機會。」