起風了！陸股回檔修正是否再創新高？交易量看端倪

投資人熱愛陸股5G原型ETF





國際股市經歷上週的震盪後，本週已開始逐漸回穩，尤其在陸股三大指數（上證、深證成指、創業板）本週出現反彈，整體盤勢維持高檔震盪，值得關注的是，即便915華為禁令生效後，看似對股市影響有限，尤其陸股5G原型ETF的成交量，更是居高不下，顯見投資人積極逢低佈局、危機入市，期望能賺得好報酬。





由於美股向來引領全球股市，美國爸爸晚上一個噴嚏，台股早上開盤立竿見影，但這次A股看似不畏中美貿易戰的威脅，本週一（14日）開盤仍開高走高，加上10月即將召開的十九屆五中全會，中國大陸將討論「十四五」規畫，將對該國經濟和社會發展進行「第十四個」五年規畫，以及2035年遠景目標。



▲中國主要的一線城市，5G涵蓋率已相當高，「十四五」規畫更將為5G發展計畫注入活水。（圖／Shutterstock）

據先前訊息透露，預期中國的新經濟轉型也可望延續，像是加強5G基礎建設、人工智慧、大數據、工業網路、特高壓、新能源汽車與軌道交通等科技，都是確定的發展主力。更不遑中國正傾全國之力投注於5G產業上，讓不少投資人早嗅到這波回檔的契機。





指數修正後反彈力道強勁





從歷史數據來看，主打5G主題指數的中証5G通信主題指數發布以來，在近一年中，已歷經三次大幅修正，但往往修正後指數都能續創新高，從資料中顯示，這三個波段中的平均漲幅約20%~40%，但當市場發生外力干擾，就會有約10~20%的回檔修正，但修正完畢就如同圖表所示再創新高。即便近期外部干擾因素眾多，也不會影響中國建設5G產業的決心與既定目標。



▲資料日期：2019/4/25~2020/7/24，數字四捨五入取至小數第一位。資料來源：Bloomberg。（圖／NOWnews製表）

低檔買盤浮現 中國5G擁人氣



