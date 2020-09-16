百貨聯合北高兩店攻周慶　門檻降低喊回饋率26.6%

下半年百貨最重要檔期周年慶已開打，有業者首次聯合北高兩店進行活動，滿千送百門檻大大降低，化妝品2000送300，全館3000送400，也打出三倍券回饋最高26.6%，且消費滿額再抽總額共150萬價值的大獎，包括可抽價值近68萬的休旅車、一人獨得四人同行共10套旅程或星級住宿等。



