百貨聯合北高兩店攻周慶　門檻降低喊回饋率26.6%

下半年百貨最重要檔期周年慶已開打，有業者首次聯合北高兩店進行活動，滿千送百門檻大大降低，化妝品2000送300，全館3000送400，也打出三倍券回饋最高26.6%，且消費滿額再抽總額共150萬價值的大獎，包括可抽價值近68萬的休旅車、一人獨得四人同行共10套旅程或星級住宿等。
統一時代百貨、高雄夢時代自9月24日至10月14日展開周年慶檔期活動，首11日化妝品2000送300，全館3000送400，搭配台灣PAY回饋率最高達25%。另外，使用紙本振興券滿3000元加送400元折抵券，回饋率26.6%，希望目標檔期業績能較去年持平。
業者指出，今年檔期回饋、優惠內容都較往年還要好，主要是北高兩店同時進行開跑，與廠商優惠更好談。像是去年周年慶檔期為2000送200，但今年變送300，全館部分，去年5000送500，但今年門檻降低到3000送400。
業者指出，台北店今年1到6月整體業績衰退10%，但6、7、8月開始慢慢回溫，衰退僅剩6%，因此有信心9、10月周年慶檔期將彌補全年業績缺口。業者強調，原本預估今年業績要年增3%，但受到疫情影響，希望今年全年能以不衰退、維持去年水準為目標。
業者表示，這次周年慶檔期稍微提早，但檔期縮短，主要是今年6、7月都有推出過去沒有的行銷活動，且成果超乎預期，並考量環境變化快速，希望能有更靈活的行銷活動，因此決定周年慶檔期提早且縮短，北高兩店同時進行，如此一來跟廠商談的就能更優惠。業者也透露，未來增加年度行銷檔期、檔期天數縮短，以及南北合攻將是未來營運上的重點。