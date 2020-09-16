與彰銀組金融國家隊？兆豐金：目前沒任何整併計畫

兆豐金控今（16）日舉行法說會，聚焦海外獲利及拓點，其中新南向千億融資達標，並將加速布局越南再申設海防辦事處。此外，對於台新金樂見彰化銀行與兆豐銀行組金融國家隊，兆豐金強調：「目前並沒有任何與彰銀整併的計畫」，但若未來有需要配合政府政策，會就整併綜效、發展策略、股東價值及員工權益等，做整體評估考量。



