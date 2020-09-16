與彰銀組金融國家隊？兆豐金：目前沒任何整併計畫

兆豐金控今（16）日舉行法說會，聚焦海外獲利及拓點，其中新南向千億融資達標，並將加速布局越南再申設海防辦事處。此外，對於台新金樂見彰化銀行與兆豐銀行組金融國家隊，兆豐金強調：「目前並沒有任何與彰銀整併的計畫」，但若未來有需要配合政府政策，會就整併綜效、發展策略、股東價值及員工權益等，做整體評估考量。
兆豐金今（2020）年上半年稅後淨利112.81億元，較去年同期衰退，主要是疫情及降息的衝擊，造成銀行淨利息及交易收益大減，加上呆帳提存增加所致。所幸，隨著紓困及振興經濟措施，市場轉趨穩定，近期獲利已顯著提升，今年前8月稅後淨利較去年同期跌幅已逐漸縮小，下半年表現可期。
在子公司方面，票券及證券表現較為亮眼，兆豐票券稅後淨利14.18億元，年成長10.7%，主要是降息導致利息收益增加及處分債券實現利益；兆豐證券稅後淨利7.11億元，較去年同期成長73.8%，主要台股成交量及市占率增加，經紀手續費收入隨之大增。
下半年為提升獲利水準，兆豐在存放款業務方面，採以量補價的方式，積極擴展國內外授信，並降低資金成本；在財務操作方面，有效運用資金，減少外幣拆放同業，伺機增加優質債券部位及適時實現債券利益，並逢低布局潛力股及高殖利股；在手續費收益方面，積極爭取聯貸主辦，強化財管業務動能，提高經紀市占率及借券承作量；在數位金融方面，優化作業流程與創新金融服務，同時運用大數據及機器人流程自動化(RPA)，精準掌握客源及降低人力成本。
雖然受到疫情的衝擊，全球需求端急凍，銀行業難免面臨各項風險，但兆豐銀行也持續超前布署，主動與企業戶進行互動與溝通，深入了解產業前景與客戶動向，強化對信用風險的掌控，並從中發掘新的業務機會。另亦配合政府紓困政策，利用這機會擴展小型、微型企業及個人客戶，蒐集不同客層信評模型及消費模式，以期未來推廣存款、授信、財富管理及信用卡等多元消金業務，達成分散客戶結構的目標。
在海外業務及布局方面，今年受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟成長動能趨緩，加上美中貿易戰等因素，兆豐銀行仍持續積極推動新南向國家放款業務，截止至今年6月底，新南向國家分行放款餘額已達新台幣1208億元，相較去年同期成長14%，遠高於其他海外地區，未來新南向國家新設據點逐步展現效益，放款需求將會持續穩健成長，海外分行的獲利成長可期。
響應政府大力推動新南向政策，兆豐銀行海外分行拓點也依此方向大力推進，除了緬甸仰光分行將在年底開業之外，柬埔寨桑園支行也將在明年初開業，印尼雅加達代表處亦積極籌設中，還有越南海陽分行也待越南主管機關點頭，看好越南的經濟成長及發展潛力，兆豐銀行也將進一步在越南設立海防辦事處。
兆豐金分析，由於美中貿易戰逐步改變東南亞的貿易與產業結構，越南不論是資金投資或是出口貿易，都顯著成長，為東南亞地區美中貿易戰最大受益國，經濟戰略地位對台商更顯重要，再加上兆豐銀行在越南南部已設有胡志明市分行，放款量逐期成長，北越因與中國廣東深圳等地理位置接近，具地利優勢，有多個工業園區，近期漸成為電子零組件、汽車零組件等供應鏈產業聚落，台商近期在當地設廠多，商機漸增。
而海防市為越南北部第二大工業中心，擁有越南北部最大的港口與機場，交通便利，商業活動興盛，目前尚無台資銀行入駐，也因此，兆豐銀行規畫設立海防辦事處，就近掌握當地市場動態及台商金融需求，加強開發北越商機，進而協助台商企業擴展，深耕東協市場。