亞洲藏壽司蜜月行情僅一天  還有這檔等著夯

亞洲藏壽司昨（17）日轉上櫃交易，但蜜月行情僅一天，不同於昨天開盤的兇猛漲勢，昨天收在108元，但今（18）日賣壓沉重，盤中最低來到92元，跌14.8%，也跌破百元關卡。不過，市場上關注還有一檔，就是汎德永業啟動上市前承銷，但競拍期間吸引太多投資人，造成證交所競拍系統「卡卡」。
亞洲藏壽司引發投資人熱議，興櫃股價一度達到325.5元，超越瓦城成為觀光股王，而昨日掛牌上櫃漲幅一度超過103%，盤中最高來到120.5元，中籤的股民如果賣出，等於一張現賺6.55萬元，而昨日藏壽司收在108元，漲幅約96.3%。
不過，藏壽司蜜月行情僅一天，今日出現失望性賣壓，盤中最低來到92元，股價下跌14.8%，跌破百元，終場則跌14.3元，跌幅達13.24%，來到93.7元。業者預計今年底在台灣將突破30間分店，期望未來在台突破50間。
除了亞洲藏壽司引起關注，預計於10月12日掛牌上市的汎德永業也成為焦點，17日起競拍至21日，公開承銷辦理現金增資發行新股8,968張，其中6,457張採競價拍賣，競拍底價為168.22元，不過因為投資人太過踴躍，使得證交所競拍系統一度「卡卡」。
汎德永業資本額為新台幣7.17億元，主要業務為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，公司在國內豪華進口車市場已累積逾40年專業經驗，經銷據點布局完整，在北中南都會區打造同步德國原廠最新硬體標準之展示暨服務中心，以完善的零售與維修保養經銷據點服務顧客。
汎德永業已連續六年獲利逾1個股本，今年上半年再繳出好成績，2020年上半年合併營收183億元，稅後淨利4.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.04元，EPS較去年同期成長48.77％。展望下半年，汎德永業指出，旗下銷售品牌BMW、MINI 與Porsche將有多款新車發表，備受矚目的Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan亦將開賣、年底前可望交車，目前新車款的預收單情況均十分暢旺，可望帶動今年年底、明年初的新一波交車熱潮，下半年成長動能無虞。