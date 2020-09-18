亞洲藏壽司蜜月行情僅一天  還有這檔等著夯

亞洲藏壽司昨（17）日轉上櫃交易，但蜜月行情僅一天，不同於昨天開盤的兇猛漲勢，昨天收在108元，但今（18）日賣壓沉重，盤中最低來到92元，跌14.8%，也跌破百元關卡。不過，市場上關注還有一檔，就是汎德永業啟動上市前承銷，但競拍期間吸引太多投資人，造成證交所競拍系統「卡卡」。



