美中緊張情緒促美股走跌　台股展望觀察這些點

美國新刺激法案前景不明，且美方禁止TikTok和WeChat，美中關係緊張，再加上蘋果股價回跌重挫，都讓美股昨（18）日走跌，而台股也多空震盪，周五僅收紅2.88點，收在12875.62點。展望後市，可再觀察美國大選時間逼近對國際情勢之影響，是否有更多潛在科技禁令，以及疫苗進度等。大致來看，受惠低利率、台股新應用利基供應鏈仍具成長趨勢，為台灣科技產業成長的動能主要來源。



