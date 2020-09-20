與美次卿克拉奇達共識　王美花：台美將儘速展開經濟對話

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿凱斯・克拉奇（Keith Krach）日前率團旋風訪台，主要來參加前總統李登輝的追思告別禮拜，經濟部長王美花今（20）日表示，我方利用此次機會進行台美關係合作交換意見，雙方已有共識將盡速展開正式對話，也會持續跟美方各個單位，就經濟對話日期來做協調。
美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）19日結束訪台行程返美，為1979年台美斷交以來訪台層級最高的現任國務院官員；經濟部長王美花今日下午2時召開記者會，針對美國代表團來台經濟會談情形進行說明，在會中她首先表示，在8月底時國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）宣布美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，並由美國國務院，主管經濟成長、能源和環境的次卿凱斯‧克拉奇（Keith Krach）主持。
王美花說，台美雙方持續就即將成立的新的經濟對話機制進行相關籌備工作，而藉由此次克拉奇率團來參加李前總統追思告別禮拜時，經濟部利用機會就台美經濟方面議題來分享彼此的政策做法、為正式對話來做準備。
王美花指出，雙方會談氣氛良好，議題非常廣泛，雖然不是正式的對話，但主要在5G乾淨網路、產業供應鏈重組、印太戰略、新南向政策、基礎建設能源、投資審查、全球婦女經濟賦權等議題交換意見，同時希望能使台美雙方能有更具體的討論，來達成有建設性的成果，雙方也已有共識會儘速來展開正式的對話，並就舉行這個經濟對話的形式、日期等細節，持續跟美方各個單位來做協調。
有媒體提問此次美方來訪行程低調的主因，王美花回應表示，在正式經濟對話會議前進行此次的會面，一來是為確定未來可以談的事情，二來是因為還在做盤點的工作，所以這次才會以這種模式進行，不過王美花也強調，就這次我方與美國國務院的交流來看，已經邁開非常重要的一步，雙方也經由一次次的交流，深化台美之間議題合作，她認為，只要能夠往前進展順利，就是我方努力最主要的方向。