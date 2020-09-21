北市15.6億威力彩得主現身　退休女性與兒女一同領獎

今（109）年7月27日創下史上最高威力彩頭獎總獎金31.2億元開出2注，各得15.6億元，除日前於南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎外，另一位於台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人也完成領獎。台灣彩券公司今（21）日透露，中獎人是1名女性，退休人士，花5600元包牌，總共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總獎金為15億8980萬0807元，而且是跟子女一同前往領獎。
台灣彩券公司指出，在台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出15.6億威力彩頭獎中獎人是台北市人，女性，退休人士，平時就經常購買大樂透及威力彩，購買的地點都不固定，喜歡到不同投注站試試手氣，前往外地旅遊或拜拜看到投注站也會購買，對包牌方式很熟悉，這回是因為威力彩當期頭獎上看31億元，用電腦選號包牌第一區7個號碼、與第二區1至8號碼，該張彩券總花費5600元，總共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總獎金為15億8980萬0807元。
根據中獎人自述，最高曾中威力彩肆獎2萬元（第一區中5個號碼），以往她習慣是買完彩券後隔一段時間才對獎，這回是開獎當天夜間新聞播報威力彩開出頭獎了，於是她用台彩APP對獎，對中了簡直不敢相信頭獎就是她。
雖然中獎人當天晚上就知道自己中頭獎，但還是隔了一段時間來領獎。她自述是因為7月底新聞事件吵得沸沸揚揚，考慮比較多，等整個事件沈澱後才出面領獎，這段期間中獎彩券是放在書桌的抽屜裡。至於有無集資？台灣彩券公司總經理蔡國基轉述中獎人表示是她買的，不過，她是由子女陪同來領獎。
至於中獎後最想做的事，台灣彩券公司轉述中獎人會到廟裡拜拜，中獎彩金預計用於置產、儲蓄、投資與做公益，她認為會中獎是因為她平常就有小額捐款常做好事，另外她也相信買彩券就是在做好事，中獎以後的生活將會和平常一樣。
同時，這名中獎人也捐出2000萬元做公益，其中1500萬元捐贈給中國信託慈善基金會統籌運用並分配給其他社福團體、300萬捐贈給中華社會福利聯合勸募協會、100萬捐贈給台灣基督教門諾會醫療財團法人、100萬捐贈給財團法人紙風車文教基金會。中獎人包給開出頭獎的「彩盈寶彩券商行」80萬紅包。