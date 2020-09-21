北市15.6億威力彩得主現身　退休女性與兒女一同領獎

今（109）年7月27日創下史上最高威力彩頭獎總獎金31.2億元開出2注，各得15.6億元，除日前於南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎外，另一位於台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人也完成領獎。台灣彩券公司今（21）日透露，中獎人是1名女性，退休人士，花5600元包牌，總共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總獎金為15億8980萬0807元，而且是跟子女一同前往領獎。



