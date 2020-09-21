巷仔內／彭淮南防線也難保？3大因素撐腰　台幣易升難貶

新台幣兌美元在9月21日開盤不久就升破29元整數關卡，重現「28字頭」，一度來到28.935元、大升逾2角，即便尾盤中央銀行出手調節，新台幣兌美元由升翻貶，拉回至29字頭，終場收29.158元、貶值0.6分。但隨著盤中升破央行總裁「楊金龍防線」後，市場認為在3大因素支撐下，新台幣兌美元恐怕是易升難貶，甚至不排除挑戰28.5元的前央行總裁「彭淮南防線」。



