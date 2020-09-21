巷仔內／彭淮南防線也難保？3大因素撐腰　台幣易升難貶

新台幣兌美元在9月21日開盤不久就升破29元整數關卡，重現「28字頭」，一度來到28.935元、大升逾2角，即便尾盤中央銀行出手調節，新台幣兌美元由升翻貶，拉回至29字頭，終場收29.158元、貶值0.6分。但隨著盤中升破央行總裁「楊金龍防線」後，市場認為在3大因素支撐下，新台幣兌美元恐怕是易升難貶，甚至不排除挑戰28.5元的前央行總裁「彭淮南防線」。
其實，楊金龍自2018年2月26日上任到現在，新台幣兌美元最高價在2018年3月31日盤中一度衝到29.068元，最後收在29.12元。也由於未突破29元，因此市場就把29元視為「楊金龍防線」。
不過，新台幣兌美元今（2020）年升勢猛烈，即便年初爆發新冠肺炎疫情，全球經濟受創，各國央行祭出前所未有的寬鬆貨幣政策，台灣因防疫得宜、經濟基本面不錯，熱錢持續湧入，資金狂潮也推升台北股、匯市，新台幣兌美元也大幅升值，即便7、8月因外資股利匯出的季節性因素，還有央行調節力守，新台幣收盤價在29.5元盤整好一陣子。
9月新台幣兌美元升勢再起，尤其在外資持續看好台股、看弱美元，加上人民幣帶領亞幣齊揚，出口商亦出現恐慌性拋匯，也讓央行不得不放手，不再死守29.5元價位，新台幣向29元大關靠攏，央行也在9月21日盤中棄守29元大關，讓新台幣重現28字頭，突破了「楊金龍防線」，也創7年半新高，上次見到28字頭是在2013年1月下旬的29.928元。
雖然終場在央行調節之下，新台幣兌美元未能站穩28字頭，收盤又拉回至29元價位，但市場認為央行在盤中已放手見28字頭，收盤站穩28字頭是早晚的事，預期可能會先在29元下上盤整，央行也會看情勢變化，不見得會死守29元大關。
回顧彭淮南自1998年2月以來的新台幣走勢，在1998年至2000年是升值的，從35.131元升至30.22元，2000年至2002年則貶值，並回貶至35.3元。2002年至2005年又回升，並升至30.67元，2005年至2006年再從30.67元回貶至33.8元，之後又回升，2008年3月26日馬英九勝選總統時，新台幣盤中更曾短暫衝上29.95元。
2008年又面臨全球金融海嘯，新台幣兌美元出現大貶，2009年回貶至35元價位，直到2011年5月11日才又回升至28.475元。不過，後來新台幣又回到「3字頭」，直到2017年才又重現「2字頭」，在2017年11月29日升破30元，為2014年9月5日、近39個月以來首見後，隨即一路升值，甚至在2018年1月29日一度觸及29.069元，創近5年收盤新高。
而彭淮南在2018年2月25日也卸下20年央行總裁職務。由於他任內新台幣兌美元一直未突破28.5元，因此，28.5元也被外界視為「彭淮南防線」。
所以，當新台幣兌美元在9月21日盤中再度重現28字頭，外界關心的不是「楊金龍防線」破了，而是接下來是否會進一步挑戰28.5元的「彭淮南防線」。外匯專家認為目前有3大因素支撐新台幣走升，包括境外資金持續匯回，加上出口商擔憂美元續弱，加上台股居高不下，熱錢持續湧入，新台幣易升難貶，除非股市大跌，但機率恐不高，資金仍持續往新興市場流，亞洲主要貨幣包括韓元、人民幣及日圓兌美元也走強，至於美國大選是否影響股匯市，值得後續留意。