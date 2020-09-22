美股盤中重摔900點　台股跟跌逾160點後收斂

市場受到經濟前景不明與憂心疫情捲土重來，美股周一（21日）大跌開出，道瓊指數更一度跌逾900點，之後跌幅雖收斂，但四大指數仍全面收黑。受到美股影響，台股今（22）日早盤一度跌160多點，最低來到12632點，權值股台積電早盤跌0.7%，來到436.5元，而鴻海也一度跌1%，不過包括大立光等個股跌幅隨後縮小。
美股周一遭血洗，道瓊指數一度重挫900點，終場下跌509.72點，或1.84%，收27,147.70點；標普500指數下跌38.41點，或1.16%，收3,281.06點；那斯達克指數下跌14.48點，或0.13%，收10,778.80點；費城半導體指數下跌6.70 點，或0.31%，收2,154.28點。
受到美股影響，亞股今日也下挫，早盤日韓股市走跌，其中韓股跌逾1%，陸港股則跌近1%與0.4%，而台北股市今天開盤跌8.21點，隨後跌逾160點，最低來到12632點，12700點失守，不過隨後跌幅縮小。
權值股台積電、大立光、鴻海早盤跌多，之後跌幅也收斂，分別跌0.2%、0.5%與0.3%，來到439.5元、3475元與77.1元。至於聯發科跌0.8%，緯創跌逾1%、國巨與旺宏也跌0.8%以上。唯友達、群創逆勢上揚，漲超過2%。另外，華碩也強勢漲0.7%左右。