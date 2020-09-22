美股盤中重摔900點　台股跟跌逾160點後收斂

市場受到經濟前景不明與憂心疫情捲土重來，美股周一（21日）大跌開出，道瓊指數更一度跌逾900點，之後跌幅雖收斂，但四大指數仍全面收黑。受到美股影響，台股今（22）日早盤一度跌160多點，最低來到12632點，權值股台積電早盤跌0.7%，來到436.5元，而鴻海也一度跌1%，不過包括大立光等個股跌幅隨後縮小。



