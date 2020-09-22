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別跟財神過不去！5-6月統一發票千萬大獎　還有7人未領獎

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-09-22 10:33:44｜update2020-09-22 11:15:31

▲財政部賦稅署宣布，統一發票自109年1-2月期起增開六獎1組及雲端發票10萬組500元。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部提醒，5-6月期統一發票1000萬元特別獎還有7位中獎人沒出面領獎。（圖／NOWnews資料照）

今（2020）年7-8月期統一發票將於9月25日開獎，不過，財政部提醒，至目前為止，5-6月期統一發票1000萬元特別獎還有7位中獎人沒出面領獎，200萬元特獎也有5人未領獎，領獎期限至11月5日，還沒對獎的人，趕快找出家中當期發票，也許你就是那位幸運得主，可千萬別跟財神爺過不去。



今年5-6月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「03016191」；200萬元特獎中獎號碼為「62474899」；頭獎中獎號碼有3組，各為「33657726」、「06142620」、「66429962」；增開六獎1組，中獎號碼為「790」。

根據財政部公布的中獎清冊，今年5-6月期統一發票共有16人中1000萬元特別獎，另有19人中了200萬元特獎，只是至目前為止，1000萬元特別獎還有7人未現身領獎，包括在新北市板橋全家便利商店只花20元買飲料、在桃園市楊梅7-11花60元買飲料及食品、在台北市北投八方雲集88元買鍋貼及湯品、在新竹縣湖口COCO都可茶飲買90元飲料。

此外，也有1000萬元特別獎得主是在彰化縣Smile速邁樂加油中心和美二站花190元洗車、在高雄市楠梓小北百貨花158元買生活用品，還有在台北市大安區遠傳電信繳2017元電信服務費而中獎。

至於200萬元特獎也有5張中獎發票還沒人來領獎，包括在桃園市愛心聯盟生鮮超市只花2元影印、在台北市北投大苑子消費80元飲料、在彰化縣福興鄉花100元買菸品、在台北市士林7-11花354元買酒及食品，還有一位是在高雄市三民區50嵐消費90元買飲料。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！

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