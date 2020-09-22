別跟財神過不去！5-6月統一發票千萬大獎　還有7人未領獎

今（2020）年7-8月期統一發票將於9月25日開獎，不過，財政部提醒，至目前為止，5-6月期統一發票1000萬元特別獎還有7位中獎人沒出面領獎，200萬元特獎也有5人未領獎，領獎期限至11月5日，還沒對獎的人，趕快找出家中當期發票，也許你就是那位幸運得主，可千萬別跟財神爺過不去。



