200萬輕鬆入主台北蛋黃區？一看竟是5坪「41年小套房」

以往台北蛋黃區的房市，總價都相當驚人。不過，據實價登錄顯示，今年3月中山區新生北路二段「百年中山大廈」中，有一筆總價僅200萬的小套房交易，總坪數4.8坪，單價41.5萬；觀察該社區近年總價多在330至440萬之間，本筆成交總價僅200萬，本次這筆交易是該大廈5年來最低總價的套房。





▲2020年1-8月台北市總價500萬內住宅交易量。（圖／台灣房屋提供）