半導體產業平均月薪52k！文組畢業生想加入靠這3職缺

根據國際半導體產業協會（SEMI）與104人力銀行共同出版的《半導體產業與人才白皮書》中指出，2020年第1、2季半導體人力需求皆較去年同期增加，人才缺口排名全產業第9，且薪資持續走升，今年平均月薪5.2萬元已居全產業第二。用才部分，上中游多為台成清交及中字輩，中下游多為私校。至於非理工背景的文組畢業生，也可以透過選擇銷售、採購、客戶等三大中下游職缺，來勇闖半導體業。





▲台灣產業月薪趨勢圖。半導體產業近10年來增加26%。（圖／104人力銀行提供）

▲半導體職人所屬學校，中上游多為國立一般大學，中下游則多為私校。（圖／104人力銀行提供）