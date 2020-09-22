半導體產業平均月薪52k！文組畢業生想加入靠這3職缺

根據國際半導體產業協會（SEMI）與104人力銀行共同出版的《半導體產業與人才白皮書》中指出，2020年第1、2季半導體人力需求皆較去年同期增加，人才缺口排名全產業第9，且薪資持續走升，今年平均月薪5.2萬元已居全產業第二。用才部分，上中游多為台成清交及中字輩，中下游多為私校。至於非理工背景的文組畢業生，也可以透過選擇銷售、採購、客戶等三大中下游職缺，來勇闖半導體業。
人力銀行針對近十年來半導體產業的薪資趨勢、中上游徵才趨勢、科系分佈與用人標準，分析超過767萬筆求職求才資料後，與國際半導體產業協會（SEMI）共同出版《半導體產業與人才白皮書》，並發布六大摘要。
根據資料顯示，近五年來，AI、5G、物聯網等新興領域正為半導體帶來充分機會，許多大廠在台灣擴廠，2020年第一、二季半導體人力需求皆較去年同期增加，2020年9月，104人力銀行線上約有兩萬個工作機會來自半導體產業，人才缺口排名全產業第九，占徵才市場的3%。
在薪資部分，半導體產業2020年的平均月薪為52,483元，居全產業第二，僅次於電腦及消費性電子製造業的53,984元與排名第三的投資理財業51,718元。
回望2010年，半導體產業平均月薪排名全產業第四，經過五年追趕，2014年擠下投資理財業及金融業，排名產業第二，平均月薪十年成長26%，薪資彈力高於全體產業平均的14%，也強於電腦及消費性電子製造業的21%、投資理財業的13%。依產業鏈，半導體上游IP及IC設計屬於附加價值較高的「矽智財」，2020年平均月薪可達6.8萬元，高於中游5.6萬元、下游4.6萬元。最近五年，上游比下游的薪資差距已逐漸縮小，2016年最高曾到1.74倍，2020年略降到1.49倍。
依工作地點來看，外派中國的平均薪資高於台灣北部、中部、以及南部。最近五年，非主管職以「經營/幕僚類人員」平均月薪最高，外派中國11.7萬元是台灣北部8.4萬元的1.4倍；差距最大的是「生產管理類人員」，外派中國10.4萬元是台灣北部5.4萬元的1.93倍。104獵才資深副總晉麗明分析，台灣半導體薪資「比外不足、比內有餘」，建議薪酬福利水平需達同產業鏈的排名前四分之一（PR75）才有助人才留任或返台。
另外，資料也顯示曾任半導體前五大職缺的職人，大多畢業自「電機電子/資工/機械工程」科系，愈往上游、學歷愈高，上游多為台成清交碩博士，輔以中正、中央、中山；中下游則有傳統老牌私校如逢甲，及私立技職大學。
有鑒於半導體龍頭台積電今年宣布和台、成、清、交、台科、北科六校合作開設半導體學程，並由台積電相關主管親自上課，足見半導體產業「產學研合作」提前攬才的重要性；逢甲大學設立「創能學院」加上中部科學園區地緣之利、明新科大位於竹科產業群聚地，校內建置與業界同等級的「半導體封測類產線」教室，不只企業急著搶才，各校也積極開設產學課程，希望降低學用落差、增加學生即戰力。
至於非理工科系學生想進入半導體產業，人力銀行分析，雖半導體前五大職務例如工程研發/軟體設計、製程封測多需理工背景，但仍有0.1%到2.4%等少數來自「非理工科系」，愈往中下游、愈接近生產線製程和硬體設備，「非理工科系」愈容易切入，其中科系包括法律系、企管系、財稅金融、英美語文、藝術設計、文史哲、大傳、體育系等。
不過，在五大職務之外，銷售、採購、客戶也是企業正常維運的重要環節，在半導體業中，中下游擔任國外業務、下游擔任客服的半導體產業職人，各有20%來自英美語文科系；採購也有17%來自企管系。