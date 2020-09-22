半導體大老肯定產業表現　籲後疫情更要掌握優勢與先機

SEMICON Taiwan國際半導體展將於明（23）日於南港展覽館一館正式登場，推出全新線上SEMICON Taiwan 2020 Hybrid平台，以虛實整合方式同步展出。面對後疫情時代，產業大老紛紛表示台灣表現可圈可點，但也要掌握優勢與趨勢，以增強競爭力。會上也宣布整合產官學能量，打造強大的半導體產業聚落，而第一階段將聚焦人才培育主題，由SEMI與104資訊科技簽署MOU合作交流備忘錄。



