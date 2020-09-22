半導體大老肯定產業表現　籲後疫情更要掌握優勢與先機

SEMICON Taiwan國際半導體展將於明（23）日於南港展覽館一館正式登場，推出全新線上SEMICON Taiwan 2020 Hybrid平台，以虛實整合方式同步展出。面對後疫情時代，產業大老紛紛表示台灣表現可圈可點，但也要掌握優勢與趨勢，以增強競爭力。會上也宣布整合產官學能量，打造強大的半導體產業聚落，而第一階段將聚焦人才培育主題，由SEMI與104資訊科技簽署MOU合作交流備忘錄。
今日展前會上，日月光半導體總經理暨執行長吳田玉出席表示，台灣半導體產業相較其它世界強國，擁有相對完整的產業供應鏈，在此優勢下，面對後疫情時代的各種變數與挑戰，除了與時俱進的產業鏈發展、生產彈性及遠距溝通技術的加強，台灣也應持續推動相關政策調整與人才培育，以更加穩固自身半導體產業競爭力。
台灣半導體產業協會常務理事暨鈺創科技董事長暨執行長盧超群也說，今年在疫情之下的台灣表現真的不錯，零接觸經濟連帶促成了半導體產業的諸多商機。台灣受疫情影響小，又因在製程技術及IC設計的領先，鞏固了國際產業關鍵地位，但一方面我們仍應審慎以對，另一方面則要全力把握此商機，快速投入資源，帶動整體產業技術提升，與世界各國加速合作。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸則指出，台灣半導體藉由不斷突破的技術能量以及強大採購動能，持續帶動整體產業成長，過去10年有高達7次是全球最大半導體設備投資區域，未來10年的投資動能也有望朝先進製程布局。若能掌握既有核心優勢訂定長遠發展計劃、佈建在地完整產業生態系，將有機會搶佔亞太半導體中心，推動國家經濟成長、提升台灣整體競爭力。
而此次展覽每年引起注目的大師論壇 (Master Forum)將於明（23）日登場，將邀請台積電董事長劉德音、鴻海科技副董事長李傑、意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery等企業領袖，共同剖析AI及5G科技趨勢下的機會與挑戰。此外，主辦單位也將舉辦「人才培育特展」，舉辦人才媒合、一對一面試等系列活動，協助學生在未來職涯道路上掌握先機。