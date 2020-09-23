美股反彈但經濟前景未明　台股盤中由紅翻黑、台積電領跌

歐美疫情再度升溫，市場憂心經濟前景，不過科技股受到青睞，使美股四大指數反彈終場收紅。而台北股市今（23）日開盤漲10.79點，加權股價指數以12656.30點開出，一度站回12700點卻又失守，隨後下挫由紅翻黑，早上10點多跌50多點。權值股台積電跌0.8%，來到433.5元。面板股友達、群創，以及聯發科、聯電逆勢抗跌。
美股道瓊指數22日上漲140.48 點，或0.52%，收27,288.18點；標普500指數上漲34.74點，或1.06%，收3,315.80點；那斯達克指數上漲184.84點，或1.71%，收10,963.64點；費城半導體指數上漲25.98 點，或1.21%，收2,180.26點。
雖然美股反彈，但台北股市早上盤勢不穩，開高到12700點後沒多久就下挫，由紅翻黑，最低來到12570點附近，高低差百點以上。權值股台積電同樣由紅翻黑，盤中跌4元，最低來到433元，跌約0.9 %。鴻海在平盤上下游走，價位在76.8元左右。至於大立光同樣來到盤下，約3455元的位置。
其他弱勢的還有南亞科跌2%。傳產與金融中，長榮也跌4%，台塑、中信金、兆豐金跌超過1%。而聯發科宣布攜手愛立信發展5G，再加上美中角力，可能帶來轉單效應，因此成為今日亮點，漲1.8%。今日逆勢抗跌股還有聯電漲2%、巨大與緯創漲1到2%。