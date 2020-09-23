美股反彈但經濟前景未明　台股盤中由紅翻黑、台積電領跌

歐美疫情再度升溫，市場憂心經濟前景，不過科技股受到青睞，使美股四大指數反彈終場收紅。而台北股市今（23）日開盤漲10.79點，加權股價指數以12656.30點開出，一度站回12700點卻又失守，隨後下挫由紅翻黑，早上10點多跌50多點。權值股台積電跌0.8%，來到433.5元。面板股友達、群創，以及聯發科、聯電逆勢抗跌。



