傳寶佳、公股聯手承接彰銀股權？台新金4點回應

彰化銀行經營權爭議，台新金與財政部纏鬥了15年，至今仍在司法訴訟，不過，最近傳出財部與台新金達初步共識，將由寶佳與公股承接台新金手上的13%彰銀股權，剩下部分台新金也會持續處分。台新金今（23）日4點回應表示，「財政部至今仍未與台新金洽談彰銀解決方案」，對接手對象及價格等亦全無所悉，也希望外界不要過度臆測，造成政府及台新困擾，期待彰銀案可早日合理終結。



