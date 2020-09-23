傳寶佳、公股聯手承接彰銀股權？台新金4點回應

彰化銀行經營權爭議，台新金與財政部纏鬥了15年，至今仍在司法訴訟，不過，最近傳出財部與台新金達初步共識，將由寶佳與公股承接台新金手上的13%彰銀股權，剩下部分台新金也會持續處分。台新金今（23）日4點回應表示，「財政部至今仍未與台新金洽談彰銀解決方案」，對接手對象及價格等亦全無所悉，也希望外界不要過度臆測，造成政府及台新困擾，期待彰銀案可早日合理終結。
台新金為併購保德信人壽，日前表態將處分彰銀持股，有週刊指稱為搶在年底前完成收購，在財政部協調下擬由神祕地王寶佳和公股機構接手約13%持股，其中寶佳接手5%股權、公股8%，交易價格參考彰銀淨值16.23元，以每股不超過18元的價位拍板，台新金預計回收至少219億元現金，而台新金剩下約不到1成的彰銀持股將持續處分到完全退出。
對此傳言，台新金今日回應指出，有關彰銀案的解決，行政院院長蘇貞昌已在8月27日對外表示不會讓台新吃虧，台新金甚感欣慰，但「財政部至今仍未與台新洽談彰銀解決方案」，因此外傳財政部尋找的接手對象或價格為何，台新亦全無所悉，但台新一本初衷，很願意與政府共商解決此案。
台新金也否認投資彰銀還賺125億元。台新金表示因為當時是以溢價42%丶365億元標得彰銀股權，投資15年來，期間雖有配息配股，但加計實際資金成本後，不但沒有獲利，反而還有相當的虧損。
台新金還強調，2005年彰銀股份標售案，當時是經行政院政策協調委員會核定，為政府公開給予經營權的招標案。而台新與財政部間就彰銀經營權，也經過3個審級法院丶4次審理確定具有契約關係存在，台新金持有的彰銀股權，其價值應包含經營權，故台新出售彰銀持股價格的考量因素應具有合理性。
最後，台新金提到希望外界不要過度臆測，造成政府及台新困擾，期待彰銀案可早日合理終結。