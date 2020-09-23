選在郭台銘生日前登場　鴻海科技日邀請文案曝光

鴻海董事長劉揚偉自去年接班後，不僅首度舉辦法說會，也在今年股東會上跟股東們報告，鴻海轉型3+3產業與技術的努力，並預告論壇將於10月16日登場。這場論壇活動特別選在創辦人郭台銘生日10月18日之前，向他致意，而鴻海今（22）日發出「鴻海科技日」邀請函，文案曝光，據了解郭台銘也可能出席。



