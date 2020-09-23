選在郭台銘生日前登場　鴻海科技日邀請文案曝光

鴻海董事長劉揚偉自去年接班後，不僅首度舉辦法說會，也在今年股東會上跟股東們報告，鴻海轉型3+3產業與技術的努力，並預告論壇將於10月16日登場。這場論壇活動特別選在創辦人郭台銘生日10月18日之前，向他致意，而鴻海今（22）日發出「鴻海科技日」邀請函，文案曝光，據了解郭台銘也可能出席。
鴻海今（22）日發出「鴻海科技日」邀請函，文案也曝光，邀請函採「3+3=∞」的算式設計，透過數字融合的創意表現重新定義，展現鴻海將從過去勞力密集的代工之王，逐漸轉型為擅長運用腦力的科技巨擘。鴻海指出，鴻海科技日（HHTD 2020）將是鴻海科技力的初試啼聲，展現轉型決心。
而算式設計中的「3+3」，源於鴻海三大新興產業（電動車、機器人、數位健康），結合3大新興技術（人工智慧、半導體、新世代通訊）得出結果「∞」，顯示鴻海展現轉型決心，對未來所創造的無限可能。
董事長劉揚偉曾說，鴻海從勞力密集變成腦力密集準備聰明進化，因此開始了F3.0轉型升級的目標，並設立了鴻海研究院提供集團前瞻技術研究；訂定了電動車、數位健康、機器人，以及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等「3+3」的驅動成長戰略，並且已經與裕隆華創合作電動車、與凌華科技合作機器人等，希望迎接市場新局時，能夠有更新、更大的動能。
鴻海科技日將於10月16日於三創科技園區登場，特別選在創辦人郭台銘生日10月18日之前，向他致意。由於郭台銘近來多關注數位醫療，據了解，屆時有望出席科技日活動。另外，當天活動中，也將發布鴻海轉型3+3產業與技術的成果，包括電動車、鴻海研究院等相關研究成果與計畫。