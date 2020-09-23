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借川普女婿5千萬美元？兆豐銀：聯貸參貸行且錢已還清

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-09-23 18:26:21｜update2020-09-23 18:26:52

▲金管會將開放2張純網銀執照，兆豐銀行10月3日宣布攜手中華電信、新光金、全聯共同發起設立純網銀籌備處。（圖／記者顏真真攝）
▲《富比士》報導，美國總統川普女婿在白宮任職期間向台灣官股行庫兆豐銀行借貸5千萬美元，對此兆豐銀行澄清只是參與當地聯貸案的參貸行，借款對象為不動產開發公司，並非美國總統女婿。。（圖／NOWnews資料照）

針對《富比士》（ Forbes ）資深編輯亞歷山大（ Dan Alexander ）撰寫的新書《白宮公司》（ White House, Inc. ）內容爆料，川普的女婿、伊凡卡的丈夫庫許納（ Jared Kushner ）在白宮任職期間向台灣官方持股的兆豐銀行借貸5千萬美元、約新台幣14.5億元，兆豐銀行今（23）日澄清是參與當地Wells Fargo美國富國銀行主辦的1.75億美元聯貸案，借款對象為不動產開發公司，並非美國總統女婿，兆豐銀行參貸金額為5千萬美元，而且期間借款人均依約陸續還款，此案也已於2018年12月全數清償。



《富比士》報導，庫許納和他的合夥人共同借貸1.75億美元，2015年以2.75億美元收購布魯克林威廉斯堡（ Williamsburg ）的舊倉庫，並將其改建成豪華公寓。根據財務文件，2017年一筆交易中，兆豐國際銀行（ Mega International Commercial Bank ）借了5千萬美元。

對此報導，兆豐銀行今日也發出澄清稿強調「與事實不符」，兆豐銀行是在2015年5月參貸Wells Fargo（美國富國銀行）主辦1.75億美元聯貸案，該借款對象為不動產開發公司，並非美國總統女婿，兆豐銀行參貸金額5千萬美元，期間借款人均依約陸續還款，此案已於2018年12月全數清償。

兆豐銀行並強調，此案為銀行於國際聯貸市場從事之正常放款業務，並依徵授信規範評估辦理，且兆豐銀行對授信案的借款人及保證人，均依規定辦理KYC作業。

 

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