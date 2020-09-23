借川普女婿5千萬美元？兆豐銀：聯貸參貸行且錢已還清

針對《富比士》（ Forbes ）資深編輯亞歷山大（ Dan Alexander ）撰寫的新書《白宮公司》（ White House, Inc. ）內容爆料，川普的女婿、伊凡卡的丈夫庫許納（ Jared Kushner ）在白宮任職期間向台灣官方持股的兆豐銀行借貸5千萬美元、約新台幣14.5億元，兆豐銀行今（23）日澄清是參與當地Wells Fargo美國富國銀行主辦的1.75億美元聯貸案，借款對象為不動產開發公司，並非美國總統女婿，兆豐銀行參貸金額為5千萬美元，而且期間借款人均依約陸續還款，此案也已於2018年12月全數清償。



