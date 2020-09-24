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台股大跌逾200點　財長喊：經濟表現不錯、資金行情還在

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-09-24 10:09:19

▲美國聯準會對經濟前景示警，再加上華為禁令升級，台股開低走低，收盤跌416點，來到12362點，跌幅3.2%，成交金額新台幣3468億元。(圖／NOWnews資料照片)
▲美股重挫，台股9月24日早盤也一度大跌逾200點，失守12400點。(圖／NOWnews資料照片)

在科技股領跌下，美股3大指數重挫，台股今（24）日也開盤就跌破12500點，以12487.48點開出、下跌96.4點，隨後跌幅擴大逾200點，一度下探12353.94點、大跌229.94點，進一步失守12400點。財政部長蘇建榮在開盤前也信心喊話表示，美國聯準會資金行情還在，台股目前整體能量也還在，上市櫃日成交量還有2500億元左右，經濟表現在亞洲四小龍或世界各國來說也算不錯。



在市場擔憂新冠肺炎疫情二度爆發，加上11月美國總統大選變數，美股道瓊工業指數再挫525點，跌幅1.92%，收在26763.13點；那斯達克指數亦大跌330.65點，跌幅3.02%，收在10632.99點；標普500指數下跌78.65點，收在3236.92點。

亞股今日早盤表現則漲跌互見，日股跌、韓股漲，而台股開盤則跌96.4點，以12487.48點開出，跌破12500點，隨後跌幅擴大逾百點，進一步失守12400點，下探12353.94點、大跌229.94點，目前仍跌140餘點，電子、金融及傳產股同步走弱，其中台積電跳空下跌，開盤下跌6.5元至427元，跌幅1.5%，目前仍跌逾1%，聯發科同樣不敵賣壓，目前跌幅也有近1%，鴻海目前亦跌0.78%，大立光目前跌0.29%，倒是聯電則在開低後翻紅，一度漲逾1%，目前漲0.2%左右。

至於新台幣兌美元表現，今日早盤也以29.250元、貶值3.4分開出，但隨後止貶回升，一度來到29.11元、升值1.06角，目前在29.141元震盪。

對於台股近日走跌，財政部長蘇建榮今日赴立法院財委會業務報告，他在會前也信心喊話強調，因為美國聯準會（Fed）資金行情還在，台灣目前為止，這2天雖然稍跌，但整體能量還在，每天包含上市櫃的交易量還有2500億左右，因此基本上還是有一些動能。另外，就經濟的表現來看，台灣在亞洲四小龍或世界各國來說，經濟表現還算不錯。

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