台股大跌逾200點　財長喊：經濟表現不錯、資金行情還在

在科技股領跌下，美股3大指數重挫，台股今（24）日也開盤就跌破12500點，以12487.48點開出、下跌96.4點，隨後跌幅擴大逾200點，一度下探12353.94點、大跌229.94點，進一步失守12400點。財政部長蘇建榮在開盤前也信心喊話表示，美國聯準會資金行情還在，台股目前整體能量也還在，上市櫃日成交量還有2500億元左右，經濟表現在亞洲四小龍或世界各國來說也算不錯。



