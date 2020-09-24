永慶房屋力挺在地活動　響應里長共享幸福生活

由新北市政府城鄉發展局協同中和區、永和區超過150個里的里辦公室，共同舉辦的「享‧再一起生活節」，今年正式邁入第三屆，活動當天雙和區民眾出席踴躍，聚集在樂活共生實驗基地聽音樂、逛市集、參與手作，而身為社區好鄰居的永慶房屋，更熱情贊助物資、帳篷、並舉辦沙畫DIY，一起和雙和區民眾享受了愜意的午後。





▲每位企業成員都抱持熱情服務，也引來不少民眾踴躍參與。（圖／品牌提供）

× ▲每位企業成員都抱持熱情服務，也引來不少民眾踴躍參與。（圖／品牌提供）

中和、永和地區因為最快「一站就能進台北」，可說是台北市以外、許多民眾買房的重點考量區域之一，而且生活機能強、交通便利，房價又比台北市蛋黃區便宜。





以一站之隔的捷運古亭站與捷運頂溪站為例，根據今年1到6月的內政部實價登錄資料顯示，古亭站住宅均價每坪為76.3萬元，頂溪站均價僅是它的6成，每坪少了30.2萬元，且頂溪站生活機能佳，吸引不少購屋族前來置產。「不過很多人形容，住我們這邊就像住旅館！」永和區安和里里長鄧長安笑說，平常日大家都在台北市上班，假日又跟朋友約在台北市逛街、聚會、看展覽，才出現了這樣的現象。





鄧長安接著表示，所以舉辦「享‧再一起生活節」，最主要目的就是拉近中永和民眾與在地生活圈的距離。近幾年來，雙和區里長積極活化公共設施、定期舉辦活動，就是希望給雙和居民一個樂活的周末，邀請大家親近大自然，在草地上聽音樂、曬太陽，就近享受周末生活，不用再擠進台北市活動，也能擁有良好的生活品質。而今年生活節的舉辦場地樂活共生實驗基地，也持續安排各種讀書會、手作坊等活動，為打造幸福生活圈貢獻一份心力。



▲現場準備了許多小朋友喜愛的沙畫圖樣，也是最受歡迎的活動。（圖／品牌提供）

× ▲現場準備了許多小朋友喜愛的沙畫圖樣，也是最受歡迎的活動。（圖／品牌提供）

永慶房屋永和區店長林育暐進一步分享，樂活共生實驗基地跟門市都位於安和里，這幾年觀察下來，發現越來越多民眾假日都會到那聚集，享受市集、大自然和放鬆的氛圍。知道「享‧再一起生活節」9月19日會在樂活共生實驗基地舉辦，身為好鄰居的我們，當然不能錯過。





當天動員了永和地區超過10間門市，永慶房屋這次不只準備礦泉水、濕紙巾等貼心小物送給民眾，現場也還有可愛的沙畫創作，畫出時下受歡迎的卡通人物、或應景的中秋節圖案，是大小朋友都可以輕鬆參與的活動，既簡單又有趣，現場吸引近百位民眾熱情參與，同仁們也玩得很開心，共度了過愉快的時光。



▲當天享．再一起生活節還邀請諸多團體帶來音樂表演，當地居民都相當捧場。（圖／品牌提供）

× ▲當天享．再一起生活節還邀請諸多團體帶來音樂表演，當地居民都相當捧場。（圖／品牌提供）

最後鄧長安也特別感謝：「永慶房屋願意共襄盛舉，幫了很大的忙！讓活動在資源不足的情況下，可以圓滿落幕。」林育暐則開心回應，自己就是以里民的身分參與活動，既然平常取之於附近生活圈，在有需求的時候，自然會盡最大的能力回饋給大家，力挺讓生活變美好的每一件事。





這屆「享‧再一起生活節」也邀請許多團體一起手作卡片、木工，或體驗塔羅、玩桌遊等，現場民眾參與熱烈。也有台南知名手繪電影看板、永和在地生活誌等靜態展覽，好玩之餘還可以知性學習。



