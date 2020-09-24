兆豐銀借錢給川普女婿？財長抱不平：當時川普還沒選總統

《富比士》（ Forbes ）資深編輯亞歷山大（ Dan Alexander ）撰寫的新書《白宮公司》（ White House, Inc. ）內容爆料，川普的女婿、伊凡卡的丈夫庫許納（ Jared Kushner ）在白宮任職期間向台灣官方持股的兆豐銀行借貸5千萬美元、約新台幣14.5億元，兆豐銀行已澄清是參與當地Wells Fargo美國富國銀行主辦的1.75億美元聯貸案，借款對象為不動產開發公司，並非美國總統女婿，而且已全數清償。財政部長蘇建榮今（24）日也表示，據他了解這是純粹商業聯貸案，借款對象是不動開發商，而且當時總統蔡英文都還沒上任，川普都還不知道要不要競選美國總統，「把時間牽扯這樣子，並不公平」。
其實，兆豐銀行昨日已針對此案提出澄清，兆豐銀行是在2015年5月參貸Wells Fargo（美國富國銀行）主辦1.75億美元聯貸案，該借款對象為不動產開發公司，並非美國總統女婿，兆豐銀行參貸金額5千萬美元，期間借款人均依約陸續還款，並已在2018年12月全數清償。兆豐銀行也強調，此案為銀行於國際聯貸市場從事之正常放款業務，並依徵授信規範評估辦理，且兆豐銀行對授信案之借款人及保證人，均依規定辦理KYC作業。
蘇建榮表示，兆豐說得非常清楚，這是2015年5月美國富國銀行的聯貸案，對不動產開發商的聯貸案，總統蔡英文那時還沒有上任，也不是民進黨的總統候選人，川普自己都還不知道競選，「把時間牽扯這樣子，並不公平」。他也強調，這是一般的聯貸案，，非特定對象，而且在不動產開發商股份也都低於3%的持股，持股非常低，而且2018年就已經還清，這純粹是商業的聯貸案，沒有對特定對象直接貸款。
兆豐銀董事長張兆順也說，2016年11月川普才選上、2017年1月就職，川普怎可能那麼厲害，2015年就知道他會當選？當時川普只是個商人，而且又不是借款人，只是小小股東而已，政治敏感人物有政治敏感人物的處理方法，這些都有照規定處理。
至於是否可能違反美國揭露規定？張兆順說「一點都不擔心」，因為揭露是指對方來借錢，「他又沒有跟我們借錢」，而此事曝光有無政治因素參雜？張兆順認為「那是美國的問題，不是我們的問題」。
對於立委質疑是否有給優惠利率？張兆順表示當時聯貸利率對銀行來說是很好的利率、也有賺錢，現在不可能有這樣的利率，而且是主辦銀行邀兆豐銀行參加的，美國企業的聯貸，台資銀行無法做獨立主辦行，只能參貸，而且這都是在2015年發生的事，與兆豐銀行被美國裁罰與這件事是兩回事，美國也有成立一組獨立監督人在監督兆豐銀行，但去年就撤除了，顯示兆豐銀行在洗錢防治做的不錯。