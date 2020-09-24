兆豐銀借錢給川普女婿？財長抱不平：當時川普還沒選總統

《富比士》（ Forbes ）資深編輯亞歷山大（ Dan Alexander ）撰寫的新書《白宮公司》（ White House, Inc. ）內容爆料，川普的女婿、伊凡卡的丈夫庫許納（ Jared Kushner ）在白宮任職期間向台灣官方持股的兆豐銀行借貸5千萬美元、約新台幣14.5億元，兆豐銀行已澄清是參與當地Wells Fargo美國富國銀行主辦的1.75億美元聯貸案，借款對象為不動產開發公司，並非美國總統女婿，而且已全數清償。財政部長蘇建榮今（24）日也表示，據他了解這是純粹商業聯貸案，借款對象是不動開發商，而且當時總統蔡英文都還沒上任，川普都還不知道要不要競選美國總統，「把時間牽扯這樣子，並不公平」。



