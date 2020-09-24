經部核准3企業逾17億擴廠案　台積電光洋科新廠明年完工

經濟部投資台灣事務所今（24）日通過台商光洋應用材料科技公司、嘉鋼精密工業及亞獵士科技3廠總計投下逾17元億元擴大投資案。其中甫躋身台積電綠色供應鏈的光洋科為國內首家且唯一的高階半導體靶材廠，預計砸下超過10億元在台南科技工業園區擴建的「大型靶材塑性成型中心」明年第2季完工。



