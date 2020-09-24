經部核准3企業逾17億擴廠案　台積電光洋科新廠明年完工

經濟部投資台灣事務所今（24）日通過台商光洋應用材料科技公司、嘉鋼精密工業及亞獵士科技3廠總計投下逾17元億元擴大投資案。其中甫躋身台積電綠色供應鏈的光洋科為國內首家且唯一的高階半導體靶材廠，預計砸下超過10億元在台南科技工業園區擴建的「大型靶材塑性成型中心」明年第2季完工。
經濟部表示，目前「投資臺灣三大方案」已吸引663家企業約1兆1,154億元投資，將創造93,431個本國就業機會，包括203家臺商返臺投資約7,880億元，帶來6萬5,163個就業機會；86家根留企業投資約1,683億元，帶來1萬2,673個就業機會。後續尚有近50家企業排隊待審。
而日前甫躋身台積電綠色供應鏈的光洋科，因應高階半導體訂單湧入，規劃斥資超過10億元，在台南科技工業園區擴建半導體「型靶材塑性成型中心」，預計明年第2季完工。屆時除可提昇大型化靶材的成型能量，並可滿足未來5至10年台灣半導體靶材產能及需求。
經濟部指出，光洋科專注貴稀金屬回收精煉與加工應用，透過回收製程廢棄物、精煉為原物料，華麗變身為靶材，是國內首家、且唯一供應半導體前段製程高階靶材的企業。供應半導體、光電、資通訊等產業製程關鍵材料，成功開創濺鍍靶材全循環經濟模式，穩居台灣貴金屬應用材料及循環經濟產業龍頭。另外因貿易戰衝擊大陸業績，加上台積電為因應供應鏈風險，積極布建國內原物料與設備供應商體系，光洋科決定返台建新廠，增購大型關鍵設備，強化製造能量，並增加招募本國人才。持續落實綠色製造，帶動國內半導體產業循環經濟鏈，力促經濟發展與環境永續與雙贏。
而嘉鋼精密工業則是專注鑄件精密加工40多年，在汽車、農工業、液壓、建築機械等鑄件供應商皆佔有一席之地，於嘉義、中國河北、江蘇設有3座鑄造廠與2座加工廠。終端客戶涵蓋全球汽車、油壓、農耕、建築、機械前三大領導品牌，外銷比重超過9成，受貿易戰及疫情影響甚鉅。為因應全球供應鍵重組與歐、美、日客戶需求，嘉鋼投下近2億元擴增產線，導入新式鑄造設備，透過優化製程及高度智慧化，有效提升產能與品質，同時改善工作環境，吸引更多青年新血投入，盼使台灣鑄造工業技術更上一層樓。
第3家根留企業「亞獵士」為全球第一大自行車鋁輪圈製造商，自有品牌「ALEXRIMS」長年備受國內外知名自行車大廠與國際冠軍選手肯定，包括Giant、Merida、Cube、Trek、Scott、Specialized、Cannondale、Colnago等。近年擴展版圖至航太、鋁鎂合金材料與汽卡車高級鍛造車圈事業，擁有全台灣最大鋁合金型材製作與鍛造能量，不但獲得法拉利、F1賽事指定使用，並成為麥拉倫（McLaren）超跑主力供應商。為維持國際市場領導地位，亞獵士斥資逾5億元在台南山上工業區新建與擴建廠房，設置全輪圈自動化產線與原料產線，全面推動智慧製造，可大幅提升品質，降低人力成本，朝全球頂尖鋁合金材料及製品研發中心持續深耕，可新增30多個本國就業機會。