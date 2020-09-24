海外旅遊急凍！哩程卡轉攻國內消費、最優2元累1哩

受到新冠肺炎疫情影響，國人無法出國，導致以出國刷卡消費累積哩程的航空聯名卡、哩程卡刷卡量大減，發卡銀行也轉向搶攻國內消費，主打不用出國也能快速累計哩程，國內日常生活消費也能順手加速累哩，上市期間甚至可享2元1里數限定優惠。



