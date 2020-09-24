海外旅遊急凍！哩程卡轉攻國內消費、最優2元累1哩

受到新冠肺炎疫情影響，國人無法出國，導致以出國刷卡消費累積哩程的航空聯名卡、哩程卡刷卡量大減，發卡銀行也轉向搶攻國內消費，主打不用出國也能快速累計哩程，國內日常生活消費也能順手加速累哩，上市期間甚至可享2元1里數限定優惠。
雖然國外旅遊急凍，中信銀行日前仍攜手中華航空推出全新中華航空聯名卡，國泰世華銀行亞洲萬里通聯名卡權益也再升級，包含海外消費、國內旅遊、美食、生活、網購、娛樂等指定類別，提供卡友平日一般消費最優5元1里數的好康，讓卡友們不必飛出國就能加速累哩，也希望藉此帶動原卡片的20萬卡友重新消費，發卡至明年底盼能再增加10萬卡。
不過，疫情確實衝擊國內信用卡消費力。國泰世華銀行資深副總經理鄭有欽不諱言，因疫情無法出國，使得海外刷卡這部分出現很大衰退，應該是說「歸零」，以國泰世華銀行來說，海外刷卡占整體信用卡刷卡量的1成，而亞洲萬里通聯名卡海外消費占比更高達40%，即便國內出現報復性消費及旅遊，但還是無法靠國內補回來。
雖然如此，鄭有欽說「疫情是短期，我們是看長期」，感謝亞洲萬里通找了很多兌換哩程的特店，像這次亞洲萬里通聯名卡嶄新上市，「哩程加速器」新增了更多客戶日常消費的商戶，在哩程兌換上，讓客戶在不能出國的疫情期間，也能兌換國內五星飯店，租車服務、生活品味商品等，將這張卡強調日常累哩的特性再放大，打造一張使用體驗更佳，回饋更好的哩程信用卡，不需要坐上飛機出國，維持生活的原樣就可以順手加速累哩。
中信銀行董事長利明献也提到，今年全球受新冠肺炎疫情影響，旅遊產業生態轉變，國旅逐漸回暖之際，中華航空聯名卡提供的國內航線機票折扣、訂房網國內旅遊優惠、租車優惠指定的台灣米其林餐廳保留席及國內免稅品消費優惠等權益，讓持卡人消費快速累積哩程，亦能享受當下，輕鬆規畫台灣小旅行。
根據亞洲萬里通觀察發現，台灣會員過去用里數兌換台日兩地的飯店住宿達5成，今年疫情影響帶動國旅熱潮，高達8成的會員們，轉而兌換台灣本地的飯店住宿。而獨家享有「旅遊獎勵」 9折里數兌換權益的國泰世華亞洲萬里通聯名卡友，今年1月至9月用里數兌換飯店住宿的比例，更占了亞洲萬里通台灣會員的6成。
亞洲萬里通行政總裁施愷民表示，亞洲萬里通一直致力於持續提升會員體驗，增強里數運用彈性及其多元化，無論在生活或旅遊，都能透過哩程犒賞自己心之所至的美好生活，包含飯店在內的全球旅遊獎勵、以里數加現金的方式讓會員兌換各式生活品味獎勵、甚至熱門演唱會門票，以及2020年起里數有效期更具彈性，都讓會員們在無法出國的後疫情時代，依然能享受到亞洲萬里通持續帶來的「哩享人生」。
為持續拓展國內的哩程使用環境，國泰世華銀行亞洲萬里通聯名卡再升級「哩程加速器」，除了新增星巴克、屈臣氏、foodpanda等通路外，更從過去最優15元累1哩，到現在新卡最優是10元累1哩，生日當月再享消費2倍里數累積，最優5元1里數。同時，上市活動期間，新申辦卡友除享新卡首刷禮之外，再依卡友申請的卡級，最高可額外加贈1萬里數首刷好禮，所有聯名卡友都能在活動期間內參與刷8萬元贈1萬里數的上市活動，以新戶申辦世界卡級別為例，活動期間一般消費累積達8萬元，即可享最優2元1里數。