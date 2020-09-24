近5成網友看漲房價！專家：今年房市交易量上看31.5萬棟

在國內疫情逐漸趨緩之際，消費者對於房價看法轉趨正面。據房仲業者調查，今年第四季有48％網友看漲房價，此比例創下近29季來的新高。專家指出，今年在各國紛紛降息、無限量量化寬鬆政策等影響下，長期低利環境確立，而國內受惠於疫情控制得宜，加上剛性需求不減，使得房市買氣增溫；以目前交易量推估，今年全年房市交易量將上修至30.9至31.5萬棟之間，交易量將創6年來新高。
永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查自2007年開始，每季不間斷的蒐集消費者對房市的看法，至今已累積14個年頭，今年第四季調查報告也於今（24）日正式出爐。根據調查資料，看跌房價比例由疫情初爆發的55％，降至上季的35％，再陡降至本季的19％；認為房價看漲的比例則從第二季的15％升至上季的30％，第四季再大幅彈升至48％，顯示近五成消費者看漲房價，看漲比例創29季來新高。
那麼，消費者對於2020年第四季國內經濟表現的看法為何？永慶房屋業管部協理謝志傑表示，27％消費者看好2020年第四季經濟景氣，認為維持不變的比例有36％，兩者占比均較上季增加，顯示在國內疫情控制得宜的情況下，消費者對景氣的看法與疫情衝擊較劇烈的前幾季相比，有逐漸樂觀的趨勢。
至於何時是最佳購屋時機？謝志傑指出，根據本次調查結果顯示，60％消費者認為2020年下半年至2021年上半年就是購屋好時機，顯示消費者認為國內疫情趨緩，加上超低利率環境下，購屋負擔相對減輕，加上房價平盤整理很長一段時間，讓長期累積的需求買氣逐漸爆發，除非疫情有變化，否則今年下半年至明年上半年就是最好的購屋時機，陸續入市。
目前房貸利率降至歷史低檔，房貸負擔相對輕鬆，是否會增加消費者的購屋意願呢？根據調查結果顯示，77％消費者認為房貸利率降低的確會增加購屋意願。謝志傑說明，從調查結果來看，其實消費者普遍存有購屋夢想，只要存夠頭期款，加上每月房貸負擔不會造成過大壓力的狀況下，消費者購屋意願相當高。
本次也針對房貸進行調查，謝志傑表示，70％消費者預計貸款成數在七成以上，而貸款年限的部分，雖仍以20年為大宗，不過，可以發現預計貸款30年的比例也高達39％，顯示在房價仍高的狀況下，房貸負擔對於消費者仍產生不少壓力，期待拉長貸款年限，繳款相對輕鬆，能夠維持原有生活品質，同時也降低日常生活有突發狀況發生，而導致房貸違約風險，預期房貸年限有逐漸增加的趨勢，未來30年房貸恐成為市場主流。
永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，2020年全球經濟在新冠肺炎黑天鵝的影響下，今年全球經濟呈現負成長，各國紛紛降息、無限量量化寬鬆政策來救市，長期低利環境確立；而國內受惠於疫情控制得宜，加上市場自住、置產等剛性需求不減，在全球大撒錢與低利環境帶動下，民眾購屋信心增加，房市買氣增溫。
葉凌棋指出，以目前交易量推估，今年全年房市交易量將上修至30.9至31.5萬棟之間，交易量將創六年來新高。若與2019年同期相較，則成長3％至5％左右。
葉凌棋補充，從第三季房價觀察，七大都會區房價均較上季上漲，漲幅在2.5％至5.2％之間，若與房價歷史高點相比，除了台北、新北仍有8.1％與3.8％的跌幅之外，高雄平歷史高點紀錄，其餘四大都會區包括桃園、新竹、台中與台南均已漲破歷史高點，創史上新高紀錄。
為什麼房價能漲呢？葉凌棋說明，桃園是全台工業科技大城，產業群聚；而新竹、台中、台南則有科學園區加持，就業機會多，帶動居住需求強勁，加上多是人口淨遷入都會區，且不少重大建設以及因疫情而產生的供應鏈重組效應加持，多了不少投資開發題材，增添了房市想像空間，造就了都會區間的房市差異化表現。
葉凌棋最後表示，重大開發與投資、人口遷徙、產業進駐、工作機會、以及薪資水準提升等，都是讓四大都會區購屋需求穩定成長的主因，當需求大舉出籠，房價自然有撐。