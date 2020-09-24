近5成網友看漲房價！專家：今年房市交易量上看31.5萬棟

在國內疫情逐漸趨緩之際，消費者對於房價看法轉趨正面。據房仲業者調查，今年第四季有48％網友看漲房價，此比例創下近29季來的新高。專家指出，今年在各國紛紛降息、無限量量化寬鬆政策等影響下，長期低利環境確立，而國內受惠於疫情控制得宜，加上剛性需求不減，使得房市買氣增溫；以目前交易量推估，今年全年房市交易量將上修至30.9至31.5萬棟之間，交易量將創6年來新高。





根據調查資料，看跌房價比例由疫情初爆發的

55％

，降至上季的

35％

，再陡降至本季的

19％

；認為房價看漲的比例則從第二季的

15％

升至上季的

30％

，第四季再大幅彈升至

48％

，顯示近五成消費者看漲房價，看漲比例創

29

季來新高。

▲永慶房屋業管部協理謝志傑表示，在國內疫情控制得宜的情況下，消費者對景氣的看法與疫情衝擊較劇烈的前幾季相比，有逐漸樂觀的趨勢。（圖／記者賴志昶攝）