看亞洲藏壽司、TDR股　謝金河直言炒作不可思議

亞洲藏壽司轉上櫃，引發投資人熱議，掛牌首日漲幅一度超過103%，盤中最高來到120.5元，但蜜月行情僅一天，周五（25日）收在80.5元，面臨80元保衛戰，而財信傳媒董事長謝金河則直言這是炒作，至於近期市場瘋狂炒作的TDR股，他也說「這種沒有知識也應該有常識的事，竟然在台灣上演，不可思議」！