看亞洲藏壽司、TDR股　謝金河直言炒作不可思議

亞洲藏壽司轉上櫃，引發投資人熱議，掛牌首日漲幅一度超過103%，盤中最高來到120.5元，但蜜月行情僅一天，周五（25日）收在80.5元，面臨80元保衛戰，而財信傳媒董事長謝金河則直言這是炒作，至於近期市場瘋狂炒作的TDR股，他也說「這種沒有知識也應該有常識的事，竟然在台灣上演，不可思議」！
財信傳媒董事長謝金河昨（25）日以「股市的虛擬與實境」為題po文，他先提到美國氫氣燃料電池汽車公司Nikola，營收只有100萬美元，靠著創辦人三寸不爛之舌的創意行銷，上市後股價一飛沖天，最高來到93.99美元，市場更以「Tesla第二」比擬，尤其在Nikola宣布與通用汽車合作，股價更是飆升，市值炒到339億美元。
謝金河說，但最近大家終於戳破Nikola的神話，這部氫燃料卡車居然是靠著滑坡滑動，這個作弊，逼得創辦人請辭，市調機構Wedbush又進一步把評等從持有到賣出，股價一下子跌至16.15美元，市值剩下58.2億美元。
他說，類似Nikola的例子也發生在從興櫃轉上櫃的亞洲藏壽司身上。這家日本料理店以每股55元增發7100萬元上櫃，在上櫃前夕，股價炒到325.5元，但其實上半年亞洲藏壽司虧損超過1500萬元。此外媒體也大篇幅報導說中籖的人，一張可以賺27萬元。但「這個炒作只是瞬間消逝，亞洲藏壽司又跌回80元，股價跌得比興櫃掛牌價格還低」。
另外針對近期市場瘋狂炒作的TDR股，這些回台第二上市的股票，最近突然瘋狂大炒，証期局，交易所頻頻示警，像美德醫療從1元炒到78元，泰金寶從2.24炒到13.75元，杜康從0.78炒到5.59元，杜康在新加坡只有0.065星幣，在台灣還原股價是2.15星幣，也就是台灣的投資人用高出32倍的價格去投資這家公司。
至於，泰金寶在泰國是2.38泰銖，在台灣卻炒到13.75泰銖。謝金河說，「這種沒有知識也應該有常識的事，在台灣居然瘋狂上演，我們只能說不可思議！」強調股市應看基本面與發展性，投資人應注意籌碼拉抬的陷阱。