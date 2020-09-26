全台健身中心成長1成　台中市年增45％居六都之冠

隨著健康意識抬頭，國人對健身需求提高，全台健身房家數也大幅增加，依據財政部資料，截至今年6月，全台共有659家健身中心，跟去年同期相比成長12.6%，六都也同步成長，又以台中市漲幅最大，年增45.3%，家數則是台北市115家居冠六都。專家分析，由於國人重視健康、體態，健身中心除了有合適的健身器材、不同類型的課程外，可增進社交需求，且不受天候因素干擾，都是民眾選擇健身中心的原因，也讓家數大幅成長。

▲全國暨六都健身房家數。（圖／住商機構企劃研究室提供）