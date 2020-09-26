市場避險氣氛濃　中秋節前台股恐再下探

台北股市上週(9/21-9/25)受到美股不利衝擊，下跌摜破支撐，終場以12232.91點作收，一週下跌642.71點，跌幅4.99%。有投顧業者指出，由盤勢來看，台股跳空破季線支撐，甚至下探前波低點，有進一步下探可能。尤其面對美國總統選舉，市場避險氣氛濃，建議順從市場趨勢，謹慎操作，本週指數區間看12000點至12500點。
永豐投顧指出，台股跌破12500點支撐，主要是美股出現變數。美股自九月初高點回檔後，數度測試季線，上週破線後一度反彈，可是週三再次長黑摜破，顯示美股中期趨勢轉弱，主要原因是歐洲疫情復發，美國的紓困案在國會卡關，也造成台股信心潰散。
看看資金動向，上週集中市場外資賣超719.00億，投信賣超55.36億，自營商含避險賣超264.34億，三大法人合計賣超1038.66億。融資減少15.44億，融資餘額1557.74億；融券增加84,428張，融券餘額754,533張。法人、散戶全面翻空。
而中秋節前僅三個交易日，永豐投顧認為，有鑑於上週台股已經大跌，賣壓宣洩，再來可望盤整，不過空頭主導的格局不變，而且美國總統選舉變數多，未來民調數字與政策可能更複雜，建議先觀望。
尤其9月29日是美國總統選舉的第一場辯論，辯論的表現可能就決定選舉輸贏。至於川普與拜登兩位候選人，市場認為拜登行事規矩，可大幅降低市場風險，因此拜登如占優勢，可視為股市利多。
而回到台北股市，上週四外資大賣437億，對台股形成短期衝擊，但回顧全年，外資賣超達7000億以上，並早在九月初就超過6000億，可是台股基本上是上漲，所以外資退場有心資金補上，無需過度憂心。
綜合以上，永豐投顧表示，面對即將來臨的美國總統選舉，市場避險氣氛濃，建議順從市場趨勢，謹慎操作，本週指數區間看12000點至12500點，逢反彈降低持股。至於選股，由於風險意識高，建議焦點放在市場熟悉的績優股，避開流動性問題。已拉回的航運股可以密切注意，等待法人動作。電子股還是市場共識，半導體是核心，可留意晶圓製造與IC設計逢低布局。