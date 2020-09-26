市場避險氣氛濃　中秋節前台股恐再下探

台北股市上週(9/21-9/25)受到美股不利衝擊，下跌摜破支撐，終場以12232.91點作收，一週下跌642.71點，跌幅4.99%。有投顧業者指出，由盤勢來看，台股跳空破季線支撐，甚至下探前波低點，有進一步下探可能。尤其面對美國總統選舉，市場避險氣氛濃，建議順從市場趨勢，謹慎操作，本週指數區間看12000點至12500點。