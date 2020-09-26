NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

貿協整合健康產業鍊推向國際　台印線上洽談逾50業者與會

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-09-26 17:30:55

貿協「印度健康產業說明會暨線上洽談會」
▲貿協黃志芳董事長（左五）、䘙福部石崇良次長（左四）、貿易局李冠志副局長（右五）、台南市衛生局許以霖局長(左二）與現場貴賓共同探討開發印度大健康產業市場。（圖／外貿協會提供）

外貿協會舉辦的「印度健康產業說明會暨線上洽談會」25日登場，吸引超過50名業者參加，並安排近50場次的一對一線上洽談。貿協董事長黃志芳表示，台灣健康產業實力在疫情期間凸顯而出，備受全球矚目，貿協會未來會更積極肩負推動台灣海外經貿推廣的角色。



由經濟部國際貿易局指導、外貿協會於台北國際會議中心舉辦「印度健康產業說明會暨線上洽談會」，吸引超過50名業者參加，包括國鼎生物科技、敏成、雃博、順天堂、商之器、聚陽實業、金萬林、鐵甲工業、慧誠智醫及成大醫院等，共10家醫療服務、醫材及解決方案等相關業者。


衛福部次長石崇良出席活動時表示，衛福部自兩年前配合國家「新南向政策」啟動「一國一中心」策略，要致力協助提升選定目標市場當地醫療水準，在歷經幾年努力也看到不錯的成果，去年新南向國家來台進行醫療服務已超過40萬人次，首度超過中國大陸。因為這次疫情關係，台灣醫療量能擴大，8月1日即開放國際人士來台就醫。另外還有智慧醫療，未來遠距醫療將成為常規。

經濟部國際貿易局副局長李冠志應邀出席指出，印度近年極具發展潛力，不同的商機及合作機會。自疫情爆發以來，印度政府投入大量物資整備，積極尋求合作。李冠志呼籲，台灣應以新的角度看印度，也應加快推動接納運用數位科技，突破疫情限制，至於印度於2016年開始全面覆蓋的投入相關資源發展健康醫療產業，也期盼能藉由本次活動，籌組國家隊，前進拓展印度健康市場，提升我國與印度的合作。


而台南市衛生局長許以霖則提到，成大醫院負責「一國一中心」政策的印度地區，兩年來已與印度學術單位及著名醫院建立合作關係，譬如印度醫學大學以及印度最大私立醫院之一阿波羅醫院，成大醫院除了建置平台提供資訊，更結合上中游業者，包括醫藥、醫療器材及解決方案等業者，共同前往開拓印度市場。

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

共機頻擾台，您擔心嗎？

共機頻擾台，您擔心嗎？

繼續作答
《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

繼續作答
金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀