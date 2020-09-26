貿協整合健康產業鍊推向國際　台印線上洽談逾50業者與會

外貿協會舉辦的「印度健康產業說明會暨線上洽談會」25日登場，吸引超過50名業者參加，並安排近50場次的一對一線上洽談。貿協董事長黃志芳表示，台灣健康產業實力在疫情期間凸顯而出，備受全球矚目，貿協會未來會更積極肩負推動台灣海外經貿推廣的角色。
由經濟部國際貿易局指導、外貿協會於台北國際會議中心舉辦「印度健康產業說明會暨線上洽談會」，吸引超過50名業者參加，包括國鼎生物科技、敏成、雃博、順天堂、商之器、聚陽實業、金萬林、鐵甲工業、慧誠智醫及成大醫院等，共10家醫療服務、醫材及解決方案等相關業者。
衛福部次長石崇良出席活動時表示，衛福部自兩年前配合國家「新南向政策」啟動「一國一中心」策略，要致力協助提升選定目標市場當地醫療水準，在歷經幾年努力也看到不錯的成果，去年新南向國家來台進行醫療服務已超過40萬人次，首度超過中國大陸。因為這次疫情關係，台灣醫療量能擴大，8月1日即開放國際人士來台就醫。另外還有智慧醫療，未來遠距醫療將成為常規。
經濟部國際貿易局副局長李冠志應邀出席指出，印度近年極具發展潛力，不同的商機及合作機會。自疫情爆發以來，印度政府投入大量物資整備，積極尋求合作。李冠志呼籲，台灣應以新的角度看印度，也應加快推動接納運用數位科技，突破疫情限制，至於印度於2016年開始全面覆蓋的投入相關資源發展健康醫療產業，也期盼能藉由本次活動，籌組國家隊，前進拓展印度健康市場，提升我國與印度的合作。
而台南市衛生局長許以霖則提到，成大醫院負責「一國一中心」政策的印度地區，兩年來已與印度學術單位及著名醫院建立合作關係，譬如印度醫學大學以及印度最大私立醫院之一阿波羅醫院，成大醫院除了建置平台提供資訊，更結合上中游業者，包括醫藥、醫療器材及解決方案等業者，共同前往開拓印度市場。