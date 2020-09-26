貿協整合健康產業鍊推向國際　台印線上洽談逾50業者與會

外貿協會舉辦的「印度健康產業說明會暨線上洽談會」25日登場，吸引超過50名業者參加，並安排近50場次的一對一線上洽談。貿協董事長黃志芳表示，台灣健康產業實力在疫情期間凸顯而出，備受全球矚目，貿協會未來會更積極肩負推動台灣海外經貿推廣的角色。