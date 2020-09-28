台股早盤大漲逾160點　聯電盤中攻漲停

美股上周五（25日）四大指數回升，受到美股上漲激勵，亞股今（28）日也多上揚，而台股開高震盪又走高，早盤大漲逾160點，站回12300點大關，來到12396點，漲幅超過1.3%。其中，權值股台積電、鴻海、大立光也上揚，聯電攻上漲停來到波段新高，世界先進與矽統漲幅也超過9%。
美股上周五道瓊指數上漲358.52點，或1.34%，收27,173.96點；標普500指數上漲51.87 點，或1.60%，收3,298.46點；那斯達克指數上漲241.30點，或2.26%，收10,913.56點；費城半導體指數上漲30.41點，或1.42%，收2,177.84點。
受到美股激勵，亞股也都走升，日韓股市早盤漲0.6%與0.9%，陸港股開盤後則都漲0.1%左右。台北股市今（28）日開盤漲49.45點，加權股價指數以12282.36點開出，震盪沒多久就氣勢如虹高漲，9點半過後大漲逾160點，漲幅超過1.3%，指數站回12300點大關，來到12396點。
權值股台積電漲0.7%，來到427元。鴻海漲2.5%以上，來到76.2元。大立光漲逾1%，來到3390元。而市場傳出美方將針對中芯祭出限制，轉單效應想像空間大，讓聯電盤中攻上漲停開開關關，來到27.4元左右。世界先進、矽統同樣強勢，漲逾9%，旺宏、華邦電、南亞科不惶多讓，也漲6%到7%。