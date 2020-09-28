台股早盤大漲逾160點　聯電盤中攻漲停

美股上周五（25日）四大指數回升，受到美股上漲激勵，亞股今（28）日也多上揚，而台股開高震盪又走高，早盤大漲逾160點，站回12300點大關，來到12396點，漲幅超過1.3%。其中，權值股台積電、鴻海、大立光也上揚，聯電攻上漲停來到波段新高，世界先進與矽統漲幅也超過9%。