跟百貨拚了！蝦皮1010品牌週年慶　滿千折百蝦幣全站可折

迎戰百貨週年慶，蝦皮購物特別於10月百貨業百家爭鳴時推出「10.10品牌週年慶」，瞄準高價精品、3C商品、美妝的強大市場需求，讓消費者不用到百貨人擠人，就能一站囤好囤滿！「10.10品牌週年慶」自9月28日至10月7日開跑暖身優惠，包含百貨熱銷商品預購會、全站滿千折百、0元免運等，更宣布將於10月1日開放蝦幣全站折抵，讓消費者能更自由的運用手上的蝦幣！

此外，為了與各百貨的週年慶滿額禮PK，蝦皮購物攜手今生金飾，將市值超過36萬元的1克拉鉑金項鍊做為抽獎贈禮，全面搶攻消費者荷包！此外，蝦皮購物更攜手Maybelline、L’Oreal Paris、NYX PROFESSIONAL MAKEUP打造「美好奇肌節」，即日起至9月30日限時3日年度折扣1折起，新品L'Oreal Paris青春密碼注入式酵素精華面膜獨家組折後僅449元、Maybelline極綻色絲絨霧光唇膏更下殺百元價，凡下單就有機會抽中Samsung Galaxy Note 20旗艦機！將最優質的豪禮回饋給消費者，週年慶檔期不用人擠人，也能買好買滿。

▲「10.10品牌週年慶」，瞄準高價精品、3C商品、美妝的強大市場需求。（圖／品牌提供）

為了讓消費者提早搶優惠，蝦皮購物於「10.10品牌週年慶」首度舉行線上預購會，站上自9月28日至10月6日天天精選百貨專櫃熱銷品，於期間內透過蝦幣預購商品資格(預購價為商品售價1%)，即可獲得商品購買資格，蝦皮購物更貼心額外贈送滿千折百回饋券乙張，回饋券可於10月8日 ﹙00:00-12:00）全站使用即可享滿千折百優惠，讓消費者享有最尊榮的預購服務！





像是女生們最愛的SKII 青春露330ml，只需要用49.99蝦幣即可預購購買資格，另外於10月8日當日，用4,999元購入還可再折100元；Jo Malone香水用13.49蝦幣即可預購購買資格，於當日可用1,349元購入，另還可再折100元，滿千折百後等於用6折的價格就能輕鬆入手！神級保養品蘭蔻 超極光活粹晶露、能輕鬆打造自然美唇的Dior 癮誘粉漾潤唇膏等商品也一應俱全，趁著週年慶將整年份的美妝保養品囤起來準沒錯！



▲購物平台業者攜手Maybelline、L’Oreal Paris、NYX PROFESSIONAL MAKEUP打造「美好奇肌節」。（圖／品牌提供）

此外，購物平台業者再祭出整點瘋搶優惠，9月28日至10月8日精選商品祭出超低折扣，如Gucci老虎浮雕裝飾小款雙層包瘋搶優惠價43,800元、Burberry 小型絎縫花押字羔羊皮 TB 包下殺66折。而今年更特別推出「10.10品牌週年慶」蝦選大賞，挑選20支週年慶必買商品展開廝殺，消費者投票除了可以搶限量5折券、店家折價券外，票選出來的前10名商品更會在10月8日祭出破盤價！



「10.10品牌週年慶」針對折扣、免運、抽獎3大面向推出絕殺優惠。在消費者最重視的折扣方面不僅祭出全站滿千折百、狂灑全站5折券，10月1日起更將開放蝦幣全站折抵，讓消費者手上的蝦幣可以運用得更靈活；而人人都愛的免運活動，於「10.10品牌週年慶」期間至少可以拿到6張免運券，最低更可享0元免運！



想試手氣的民眾可密切注意購物平台業者與今生金飾聯手推出的超奢華滿額禮抽獎，凡於活動期間登記後單筆消費滿1,000元即可抽市值365,300元的1克拉鉑金項鍊，買越多，中獎機會越大；不僅於此，深受消費者歡迎的「蝦寶箱」遊戲也於9月28日至10月10日加碼獎項，以可愛的百貨福袋現身，邀請大家「現在就開10」，只要開啟福袋就有機會獲得今生金飾雙面鑽石項鍊！此外，為了讓消費者有更多參與感，購物平台業者更與今生金飾合作推出「黃金設計師」活動，於即日起至10月10日你的上傳黃金設計手稿到蝦皮動態並加上指定hashtag，得到最多讚的作品就會被實體化！





除了專櫃級美妝優惠，購物平台業者更貼心為愛美小資女打造專屬週年慶，即日起至9月30日 祭出Maybelline、L'Oreal Paris、NYX PROFESSIONAL MAKEUP「美好奇肌節」活動！三館同慶下殺年度最低1折起，不僅有新品「青春密碼注入式酵素精華面膜」買一送一獨家組限時下殺折後449元，「FIT ME反孔特霧粉底液 買2送6組」折後549元、「活力緊緻積雪草修護奇蹟露/晶透青春露」更可以券後僅599元入手！活動期間不僅享超狂優惠，下單更可能0元抽中Samsung 5G年度新機！

週年慶樂趣不可少，「美好奇肌節」也祭出限定版「蝦拼接接樂」，動動手指接下三品牌美妝品，就有機會得到價值上千的品牌豪華組合！此外，更邀請消費者參與IG活動，活動期間使用「美好奇肌節」專屬貼紙「妝」點限時動態美照，限量金緻護髮精油直接送！



