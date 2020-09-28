鴻海、國巨強強聯盟　投入3+3領域發揮倍數效應

鴻海與國巨集團今（28）日共同宣布攜手策略聯盟，未來將結合雙方集團資源，特別是關鍵零組件領域的研發能力及技術創新，從而提升產業技術之附加價值與國際競爭力，提供客戶更優質的產品與服務，雙方的合作自今年第三季起正式展開。