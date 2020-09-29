台股早盤漲百點後收斂　半導體族群強勁、鴻海與國巨報喜

市場對美國新一輪刺激經濟法案有想像空間，美股昨（28）日收高，也激勵今日台北股市，開盤沒多久漲百點，來到12571點，之後漲幅收斂，漲50、60點。受到中芯國際可能受到美方制裁有轉單效應，半導體族群仍強，台積電早盤漲0.5%，聯電漲2.7%，矽力、京鼎、矽統、立積漲3%到4%。