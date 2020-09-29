台股早盤漲百點後收斂　半導體族群強勁、鴻海與國巨報喜

市場對美國新一輪刺激經濟法案有想像空間，美股昨（28）日收高，也激勵今日台北股市，開盤沒多久漲百點，來到12571點，之後漲幅收斂，漲50、60點。受到中芯國際可能受到美方制裁有轉單效應，半導體族群仍強，台積電早盤漲0.5%，聯電漲2.7%，矽力、京鼎、矽統、立積漲3%到4%。
美股昨日道瓊指數上漲410.10 點，或1.51%，收27,584.06點；標普500指數上漲53.14點，或1.61%，收3,351.60點；那斯達克指數上漲203.96點，或1.87%，收11,117.52點；費城半導體指數上漲59.80點，或2.75%，收2,237.64點。
而中秋節前，台北股市今日開盤漲25.34點，加權股價指數以12488.10點開出，隨後漲百點來到12571點，但隨後漲幅收斂，漲0.4%左右，漲50、60點，來到12520點附近。權值股台積電早盤漲2元，漲0.5%，來到434元。聯發科漲近1%，來到609元。至於昨日攻漲停的聯電，今日漲2.7%，來到28.2元附近。
而鴻海與國巨宣布策略聯盟，未來將結合雙方集團資源，特別是關鍵零組件領域的研發能力及技術創新，也將在數位健康醫療與電動車業領域合作。業界認為，鴻海找到更穩固的供應鏈，而國巨的產能也有出海口，因此鴻海與國巨今日股價報喜，早盤分別漲超過1%與6%，來到77.7與352元。