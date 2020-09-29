市場派拉林文淵爭董座喊話整頓　大同股價飆漲停

大同股東臨時會將在10月21日登場，屆時將全面改選9席董事，市場派三圓建設董事長王光祥與台苯董事長林文淵，昨（28）日共同召開記者會，表示目標要在股臨會拿下過半席次，且有信心一年內就要讓大同營運有所轉變，甚至招手林郭文艷「談合作」更好，可以整頓大同。而今（29）日大同股價強勁，盤中幾度攻上漲停17.5元的價位。
市場派三圓建設董事長王光祥昨日宣告，推派曾任台電、中鋼董事長的林文淵為董座候選人，林文淵為現任台苯與東森電視董事長。對於外界認為林文淵是綠營人馬，他表示自己從沒加入民進黨過，與總統蔡英文沒有私交，跟中資也沒有往來。
林文淵說，自己10年前曾擔任大同董事，當時董事長林蔚山邀請出任董事，進去之後發現公司太老、太舊了，「我覺得是一言堂」。他曾提醒華映是最大的負擔，但是後來公司沒有改變與作為就離開了。而這次王光祥找他，王說「你如果把大同救起來了，會有成就感」，因此他最後選擇站出來。
林文淵表示，這次目標希望在股臨會拿下過半席次，強調大同是百年企業，若順利進入董事會，會重新組織經營團隊，目前已敲定總經理人選，他也說自己在經濟部時帶領8家企業轉虧為盈，因此有信心一年內能讓大同有所改變。
林文淵也提出5大承諾，包括接受全體股東及政府嚴格監督；擺脫家族式經營，廣納專家多元意見；守護大同資產，活化資產公共財；推動產學合作，培育台灣優秀人材；整治經營亂象，擦亮大同招牌。而今（29）日大同股價強勁，以16.55元開出，盤中幾度攻上漲停17.5元的價位。