房市Q2討論量大爆發！打房、炒房最受關注　新北聲量居冠

今年受到新冠肺炎影響，上半年度各大產業都慘兮兮；不過，時序來到下半年度後，房市卻異軍突起，買氣與討論聲量逐漸升溫。據房地產媒體業者調查，各產業在COVID-19疫情影響下，上半年的網路聲量多有跌宕，房地產產業卻在第2季大爆發，趕超過去2年的平均數值。

▲房市近2年網路討論量統計表。（圖／業者提供）