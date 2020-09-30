與青年對話　開發金揭金融科技神祕面紗、分享新創經驗

為向下紮根普惠金融觀念，中華開發金控參與亞洲青年論壇（Asian Youth Forum），與近百名學子分享子公司凱基銀行、中國人壽及中華開發資本等，如何為落實普惠金融而積極推出的各項創新金融服務。開發金發言人張立荃指出，金融科技的本質就是普惠金融，期勉有志投身金融業的年輕一代透過數位科技的普及，共同為消除弱勢、微中小型企業所面臨的障礙而努力。