千萬刷手好幾位！百貨周年慶精品爆夯　線上APP也邀開搶

今年百貨業在疫情衝擊下，上半年業績大多下滑1到2成，但精品、3C家電表現亮眼，因民眾無法出國「報復性消費」，以及台商回流房地產熱絡，連帶也拉抬家電家具業績成長，像是有百貨國際精品珠寶品牌，在周年慶開跑不到10天，就已經出現超過10位千萬刷手頂級客。無法出國又要保持社交距離，百貨緊抓趨勢，趁勢推出APP線上周年慶，提早實體百貨1小時搶先登場，邀請民眾搶便宜。
微風廣場指出，以服務VIP頂級客Breeze Diamond Lounge的尊榮服務，從周年慶9月17日開檔到現在，透過預約安排私密專屬鑑賞人數暴增，依照顧客需求提前準備，提供VIP私人購物服務，近10天以來安排組數，已比平時多出5-6倍之多。而在這專屬空間，可由專櫃人員為VIP顧客一對一專人服務，同時準備精緻餐點、飲品提供享用。
微風也透露，各專櫃也卯足全勁，像是YSL、TOD’S、DIOR等，在微風周年慶期間舉辦自家VIP新品鑑賞的特別活動，由於微風祭出業績達標獎金，各專櫃櫃哥櫃姐也積極搶單，Catier、BVLGARI也推出多款年度新品。因此多家國際精品珠寶品牌持續出現千萬大單頂級客，周年慶開始不到10天已經超過10位，而擁有百萬刷手實力的顧客，也突破百位，業者預估周年慶檔期業績勢必超標。
無獨有偶，台中大遠百周年慶9月24日開跑，在全館滿5000送500、信用卡加碼等好康加持下，業績開出紅盤，整體業績較去年同期成長15%，其中以國際精品、化妝品、3C家電等業種表現亮眼。而新光三越台南店也指出，自疫情爆發以來，精品類業績不降反升，且受惠鄰近南科與台商回流，觀察到3C家電家具類業績也很夯。
而一向被視為百貨景氣指標的新光三越台北南西店周年慶，將於10月1日加入戰局，推出超過80萬組多樣化妝品優惠組合，強調爆款夯品最低4折起，同時由於國人無法出國，因此新光三越APP也同步線上周年慶，邀請民眾搶便宜。
新光三越APP線上周年慶一樣由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店共6店於10月1日上午10點開跑，不僅將提早實體百貨1小時搶先登場，更能與實體百貨同享化妝品單筆滿2,000送200、全館單筆滿3,000送300、會員首七日獨享名品∕大家電∕法雅客∕[i]Store單筆滿10,000送1,000的超強促銷回饋。
線上周年慶打造五大主題專區，包括超級品牌日，首波連續14天將號召16大重量級品牌馬拉松接力，還有讓民眾一次網羅獨賣／首賣／經典／天然植萃等妝品的美妝專區、能讓積極世代輕鬆取得生活最高品質的年度話題家電、婆婆媽媽絕對要一秒入手的超值箱購、以及年輕世代「潮」態度絕對不能缺少的潮流夯品等。