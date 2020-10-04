千萬刷手好幾位！百貨周年慶精品爆夯　線上APP也邀開搶

今年百貨業在疫情衝擊下，上半年業績大多下滑1到2成，但精品、3C家電表現亮眼，因民眾無法出國「報復性消費」，以及台商回流房地產熱絡，連帶也拉抬家電家具業績成長，像是有百貨國際精品珠寶品牌，在周年慶開跑不到10天，就已經出現超過10位千萬刷手頂級客。無法出國又要保持社交距離，百貨緊抓趨勢，趁勢推出APP線上周年慶，提早實體百貨1小時搶先登場，邀請民眾搶便宜。