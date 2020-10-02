連假開車出遊免驚！善用車險假日增額條款　保障自動加倍

台灣防疫有成，國內旅遊正旺，不過，產險業者也發現自推出國旅後，交通事故發生及車險理賠也隨之增加。面對中秋及國慶連假到來，專家建議開車出遊可善用「汽車險假日增額保障附加條款」，以小額投保即可享假日自動加倍保障，也有業者提供4大減壓安心事故現場服務，降低保戶在事故現場的不安及壓力。