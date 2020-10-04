台股大盤中秋壓縮沉澱　10月不宜殺低也忌追高

台北股市中秋節前收漲47.88點，漲幅0.3%，收在12515.61點，成交金額新台幣1361億元。而時序進入10月，投顧業者指出，第4季應是股市最佳時節，但有鑑於美國選舉變數尚待揭曉，12800點應該已經是極限，因此10月投資主要目標是為11月選後行情，故不宜殺低，也忌追高。至於台灣半導體族群，因在美中競爭成長期競賽，台灣在半導體產業的優勢將愈發凸顯，評價可望提高。
永豐投顧表示，9月台股再次嘗試站上13000點，但是受到美股牽動，且美國總統選舉將至、美中角力加劇，投資人信心動搖。經過這一輪盤整，台股底部防線已經很明顯，12200點成為頸線所在，多方需要堅守，而科技業雖然有起伏，但是趨勢明確，月底美國又傳出將把中芯國際列入科技禁令的清單，凸顯科技的重要性，台股科技成分濃厚，台積電就佔指數近三成的權重，IC設計族繁不及備載，後續其實頗有可觀。
時序進入10月，永豐投顧認為，雖然今年外資在台股大額提款，累計至9月25日，已賣超7037億，打破2008年賣超4700億的紀錄，但台股卻仍站在12000點之上，而外資買賣重點的台積電，總共減持56萬多張，但台積電股價還原股息漲了33%，所以外資的賣超反而凸顯了新資金的流入，值得深究。
而美中已從貿易戰轉為科技戰，焦點在半導體，繼美國封殺華為、海思後，傳言中芯半導體將成為美國下一個獵物，這在9月已經促成台股二線晶圓製造廠股價翻騰，由於美中競爭是長期競賽，台灣在半導體產業的優勢愈發凸顯，評價可望提高。
至於大盤走勢，且不論景氣趨勢，以過往經驗來說，第4季與第1季是股市最佳時節，所以10月應該謹慎布局，基於國安基金底線，指數低點預期在12200點，至於高點，有鑑於美國選舉變數尚待揭曉，12800點應該已經是極限，除非選情有意外明朗的變化。重點是10月投資主要目標是為11月選後行情，故不宜殺低，也忌追高，盤局不變，等待收穫。
另外就選舉結果模擬，倘若拜登當選，美中可能緩和，因為新總統有推翻前任作為的習慣，但是拜登政見提議加稅，所以美股可能拉回，季線不守，台股在選後將測試12200點。然而加稅需要國會同意，所以國會選舉結果可能沖銷加稅的利空，純然反映美中和緩，大有利半導體族群。
相反的，川普連任，則政策連續，不確定性消除，同時寬鬆的政策方向繼續，則股市可望利多反應，S&P 500回彈往3500點前進，台股也有機會再挑戰13000點。當然，最不利的狀況是選舉結果僵持不下，政出多門，糾紛不斷，S&P 500再破季線，震波所及，提防台股下探12000點的價位。
施羅德投信也指出，展望第4季，台股表現可期，建議投資人可尋找有中長期結構性轉變和成長機會的標的。可伺機布局中國去「美國化」趨勢而受惠的IC製造、設計、先進封裝類股。
另外，在疫情催化下，零接觸經濟的電子商務、電競產業也續熱絡，而下半年通常是手機相關供應鏈旺季，可留意蘋果供應鏈，其中尤以5G最具話題性，預期相關零組件的供應商受惠最大。長線而言，施羅德投信則持續看好5G、雲端伺服器、半導體等產業。