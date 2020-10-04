台股大盤中秋壓縮沉澱　10月不宜殺低也忌追高

台北股市中秋節前收漲47.88點，漲幅0.3%，收在12515.61點，成交金額新台幣1361億元。而時序進入10月，投顧業者指出，第4季應是股市最佳時節，但有鑑於美國選舉變數尚待揭曉，12800點應該已經是極限，因此10月投資主要目標是為11月選後行情，故不宜殺低，也忌追高。至於台灣半導體族群，因在美中競爭成長期競賽，台灣在半導體產業的優勢將愈發凸顯，評價可望提高。