百貨景氣指標周年慶爆人潮　首日6店15億業績可望達標

受到疫情衝擊，今年百貨業上半年業績平均下滑1到2成，而下半年周年慶檔期開打，成為各大百貨全年業績達標的大好機會。一向被視為是百貨景氣指標的新光三越南西店周年慶今（1）日登場，一早大門口就湧入滿滿人潮，新上任的董事長村上英及吳家第三代、副董事長兼總經理吳昕陽也到場加油打氣。業者預估，全台首波6店周年慶今日將可望順利達成15億元業績目標。

▲一向被視為是百貨景氣指標的新光三越南西店周年慶今（1）日登場，一早大門口就湧入滿滿人潮。（圖／陳明安攝，2020.10.1）

▲一向被視為是百貨景氣指標的新光三越南西店周年慶今（1）日登場，一早大門口就湧入滿滿人潮。（圖／陳明安攝，2020.10.1）

▲一向被視為是百貨景氣指標的新光三越南西店周年慶今（1）日登場，一早大門口就湧入滿滿人潮。（圖／陳明安攝，2020.10.1）

▲▲一向被視為是百貨景氣指標的新光三越南西店周年慶今（1）日登場，一早大門口就湧入滿滿人潮，新上任的董事長村上英及吳家第三代、副董事長兼總經理吳昕陽與高層也到場加油打氣。（圖／陳明安攝，2020.10.1）

▲一向被視為是百貨景氣指標的新光三越南西店周年慶今（1）日登場，不出國商機加上中秋連假帶動消費者的購物熱潮，其中精品、化妝品、家用家電，為大幅成長的三大趨勢業種。（圖／陳明安攝，2020.10.1）