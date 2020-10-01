永福樓歇業老闆消沉辭世？曾說「終於可以喘口氣」

之前在台北東區經營40年的知名江浙菜名店永福樓，於去（2019）年2月底結束營業，外傳個性低調但交友廣闊的董事長任意誠就此消沉、借酒澆愁，今（2020）年2、3月身體不適，上個月8日過世，享壽72歲。而回顧永福樓結束營業前他接受媒體採訪，當時他說結束營業雖然不捨，但年紀真的大了，該收手，慶幸自己終於可以喘口氣，如今對照他過世的消息讓人不勝唏噓。