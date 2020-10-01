永福樓歇業老闆消沉辭世？曾說「終於可以喘口氣」

之前在台北東區經營40年的知名江浙菜名店永福樓，於去（2019）年2月底結束營業，外傳個性低調但交友廣闊的董事長任意誠就此消沉、借酒澆愁，今（2020）年2、3月身體不適，上個月8日過世，享壽72歲。而回顧永福樓結束營業前他接受媒體採訪，當時他說結束營業雖然不捨，但年紀真的大了，該收手，慶幸自己終於可以喘口氣，如今對照他過世的消息讓人不勝唏噓。
永福樓之前在東區經營40多年，有房仲業估算，早期東區店面每坪租金約2000元，疫情前每坪可能來到1.8萬元或2萬元，算算永福樓每月租金高達百萬，但在國人飲食習慣改變之下、選擇多元，且東區商圈轉移人潮退去，再租金上漲壓跨最後一根稻草，讓永福樓決定收攤。
原本老顧客都在期待永福樓能重出江湖，但傳出老闆任意誠已於今年9月過世，享壽72歲，永福樓員工跟媒體透露，任意誠原本就有高血壓、心律不整等疾病，永福樓結束營業後檢查發現罹患食道癌，不過最後是因器官衰竭病逝。
而回顧任意誠生前於去年永福樓宣告結束營業後，接受資深媒體人李四端專訪時曾談到，餐廳幾度歷經危機，其中SARS算是小危機，最大危機是捷運板南線一做做了10年，客人要上門得從後門進入，那10年都是虧錢狀態，好不容易熬過，但最終因面臨租金上漲壓力決定收攤。
任意誠在節目上表示，自己是外行人做餐飲做得很辛苦，但靠著誠信兩個字讓永福樓擦亮招牌。他說決定結束營業，除了一方面租金上漲有壓力外，一方面自己年紀大了，沒體力也該收手，雖然不捨但也高興總算可以喘口氣，太太甚至還開心到開香檳慶祝，如今對照他可能因為愁悵而過世的消息，讓人不勝唏噓。