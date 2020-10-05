川普染疫亞股上漲　台股漲百點、半導體族群紅通通

美國總統大選即將登場，川普卻在中秋連假期間宣布確診新冠肺炎，同一時間中芯國際證實遭到美方制裁，雖然美股道瓊指數周末前收跌134點、那指也跌250點，但中芯事件激發轉單效應想像，台股今（5）日開盤沒多久就上漲百點，穩盤焦點為權值股台積電，早盤漲1%以上，其他半導體族群表現也不俗。