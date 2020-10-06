頭獎200萬！新刮刮樂還有二獎100個5萬加冰淇淋蛋糕券

台灣彩券公司今（6）日一口氣推出3款全新主題刮刮樂「生日快樂」、「順10中」及「單雙樂」，總獎項超過412萬個，總獎金逾13億元。其中「生日快樂」每張售價新台幣200元，4個頭獎200萬元，更別出心裁規畫100個「5萬元+哈根達斯冰淇淋蛋糕禮券」獎項；同為售價200元的「順10中」，以數字「10」為幸運中獎的號碼，傳達十全十美的祝福，頭獎100萬元共有30個。此外，全新數字型主題遊戲「單雙樂」每張售價100元，以國字「單」、「雙」作為遊戲符號，刮出單數或雙數都有機會中獎。