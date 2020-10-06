攻破「楊金龍防線」！台幣收28.96元升6分 創逾9年新高
攻破「楊金龍防線」！台幣收28.96元升6分 創逾9年新高
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-06 16:49:41｜update2020-10-06 17:10:15
在中央銀行放手下，新台幣兌美元今（6）日收盤突破29元的央行總裁「楊金龍防線」，站上「28字頭」，終場收在28.96元、升值6分，並創下2011年8月17日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量11.62億美元，市場預期下波將挑戰28.5元的「彭淮南防線」。
在美股收紅之下，台股今日也是開高走高，盤中一度勁揚超過158點、最高來到12706.39點，終場收在12704.23點、上漲155.95點，3大法人同步在台股買超，合計買超新台幣118.34億元。國際匯市部分，美元持續走弱，亞洲主要貨幣等兌美元也升值，其中韓元收在1161元兌1美元，而新台幣兌美元今日升勢依舊強勁，以29元、升值2分開出後，隨即升破29元「楊金龍防線」，更一度來到28.71元、強升3.1角之多。雖然午盤後升幅收斂，但新台幣兌美元下午仍在「28字頭」盤整，收盤更在央行棄守之下，新台幣兌美元也正式突破了「楊金龍防線」，終場收28.96元兌1美元，較前一交易日升值6分，不僅是新台幣自2011年9月12日以來再度見到「28字頭」，2011年9月11日收盤價為28.96元，亦創2011年8月17日以來收盤新高價，2011年8月16日收盤價為28.948元。