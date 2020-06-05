▲理財工具五花八門，但不是每種都適合普通人，對投資理財不熟悉或嫌麻煩，「定期定額」策略是相對容易且穩健的選擇（圖／資料照片）

理財工具五花八門，但不是每種都適合普通人，對投資理財不熟悉或嫌麻煩，「定期定額」策略是相對容易且穩健的選擇，而疫情當前，進一步利用網路EC交易平台，依指示操作，既簡單、安全又節省時間。





投資勤勞點 二點不漏防疫顧健康



投資二要點之第一是「靈活配置」，後疫情時代首推具有話題性與爆發潛力的「生技、科技、亞股、美股」四顆轉機之星。隨著各國逐步從疫情中脫困、積極研發檢測試劑與疫苗，加上經濟活動也漸次開放，定期定額投資疫情相關題材，包括科技、生技等股票型基金，以及率先能擺脫疫情的亞股，例如亞洲成長型基金。



▲「調節股債比重」，波動頻率增加下，強化攻守能力。（圖／資料照片）

二是「調節股債比重」，波動頻率增加下，強化攻守能力。富蘭克林證券投顧分析，除了第一點的積極迎接轉機的同時，仍應謹記投資防疫、留意個人風險承受度、投資目標，故納入高債信等級的美國政府債GNMA、伊斯蘭債或全球債券，都有助於穩固根基，成為追求更高報酬時的重要後盾。





回顧歷史 滾出千萬身家可期





以歷經多次經濟衰退、重大利空的美國股市為例，美股自成立以來的年化報酬率仍保有一成以上；而更為積極的新興亞股，長期投資年化報酬率有8.6%，至於通常給人要單筆投資的債市，其實年化報酬率也相當適合穩健與保守投資人作為定期定額的目標，像是全球政府債市、新興債市，各有6%與8%，波動風險又相對股市來得少。





因此，一定要儘早開始定期定額投資，例如下表可看出，假設選擇年化報酬率8%的投資標的，預設20年後要滾出千萬身價，從現在起，每月努力撙節約1.7萬元開始打拼即有機會靠投資獲利存出千萬元；若多給自己一點時間，延長到30年，則每月定期定額的資金可降至約7千元，也相當適合理財新手或初入社會薪水有限、但準備時間充裕的投資人，可見越早開始投資越輕鬆！富蘭克林線上基金投資連結：https://lihi1.com/yPLL6



▲定期定額這樣作 理財苦手也有望滾出千萬身家（圖／資料照片）









