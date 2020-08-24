投信觀點／低利率+弱勢美元　有利金礦商獲利表現

面對三月突發的全球公衛事件，各國央行無不卯足全力，施以大規模貨幣政策來支持景氣復甦，儘管疫苗研發加速發展，但實體經濟受到的衝擊何時能夠恢復尚需時間觀察，在超低利率的環境之下，面對通膨潛在的升溫可能，硬資產再度吸引投資人目光，包括花旗、高盛和瑞信等大型券商紛紛表示，受低利率、弱勢美元及後續事件不確定性支撐下，避險和投資需求有望推動黃金繼續走高，預期未來六至十二個月金價上看每盎司2300到3000美元不等的水準。





富蘭克林證券投顧表示，過往投資人在市場表現良好時，往往忽略了應於投組適度建立黃金相關標的配置，而近來股神巴菲特旗下的波克夏公司首度增持金礦股部位，顯示黃金標的除了避險之外，在投資組合多元佈局中的重要性亦逐漸上升。根據世界黃金協會(WGC)統計，今年以來(截至7/31)，全球黃金ETF規模成長逾兩成，連續八個月呈現淨流入，單單僅在7月份，整體資產規模成長97億美元，也使得全球黃金ETF總持倉達到3785噸的歷史新高，總資產規模上升至2390億美元，反映雖然股市表現受到政策提振，但面對疫情的不確定性和國際緊張情勢，避險需求卻是有增無減，下半年市場還將迎來美國總統大選、英國脫歐、美中貿易談判等事件，考量地緣政治風險升溫和景氣復甦仍有疑雲，在寬鬆政策前景之下，看好後續黃金及貴金屬產業表現，建議積極投資人逢回布局，穩健投資人則以定期定額方式介入。





富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人史蒂芬‧蘭德表示，隨著不確定性帶動金價走揚，更有利金礦商實現收益，預期未來幾年金礦股表現仍將與黃金維持著高度的相關性，多數礦商開採成本相對僵固，因此黃金的漲勢更加直接的挹注現金成長，隨著整體產業的財務結構改善，只要黃金的多頭趨勢維持，將持續使金礦商受益。富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)持股以多元分散方式布局，降低單一個股的波動風險，此外，相較大型金礦商礦藏估值受金價變化直接影響較大，中小型礦商聚焦新興礦區的開發與探勘機會，更具有成長爆發潛力，同時還有併購題材可期，在黃金維持多頭趨勢下，預期中小型金礦商後續還有表現空間。



▲理柏資訊，原幣計價至2020/7月底，取A股美元年配息型股份，波動風險為過去三年月報酬率的標準差年化值，本基金成立於1969/5/19。基金過去績效不代表未來績效之保證。









