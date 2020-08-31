投信觀點／科技身價熱　存基金理財術成熱門標的

進入下半年後，金融市場的風險偏好又見升溫，而這也反應在投資人的基金申購行為上。根據富蘭克林投顧的「國民e帳戶」統計，7月份在單筆申購及定期定額存基金，進場人數及投資金額同步成長，其中科技型基金受青睞度尤其顯著，無論是單月的吸金狀況或進一步拉長至今年以來的觀察，皆是投資人追捧的明星標的。





科技驚驚漲 存基金申購金額人次雙成長





富蘭克林投顧分析，陸續公佈之數據顯示經濟復甦狀況大多優於預期，且疫情尚未解除前，各國央行短期內也可望維持寬鬆政策及釋出財政刺激，大環境有利風險性資產發揮，其中，科技是少數被投資人視為能對抗疫情衝擊並受惠其中的產業，熱錢持續簇擁，晨星就依其基金組別總結上半年表現，在台灣核准銷售的股票型基金中，科技基金的全球資金淨流入位居第一。





富蘭克林線上交易平台「國民e帳戶」有也類似的趨勢，比較上半年的單季表現，單筆申購的富蘭克林坦伯頓科技基金、富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）的資金流量成長最為顯著，達1.1倍，投資人數也增加35%；在定期定額方面，投資上述兩檔科技類基金的金額與人數也各別成長有五成及四成的水準。





市場跌後停扣與不停扣 一念間拉開投資回報





另外，股市自攀上今年2月中的高點後，即迅速下修，短短一個多月的時間，在3月下旬來到這一波行情的底部，嚇壞不少投資人，富蘭克林在「國民e帳戶」也觀察到，以定期定額存基金的人數來看，雖有新的投資人加入，但是反應在申購金額上，則是呈現萎縮，顯示面對同樣的局勢，也有原在場內的投資人選擇減碼或退場。





富蘭克林表示，中途放棄定期定額對績效影響不小，以美國S&P 500科技股指數為例，從年初1月開始逐月定期定額扣款，雖然3月市場重挫導致定期定虧損超過一成，然而隨著市場迅速反彈，不只次月即轉虧為盈，隨後績效更一路向上，至7月底的投資正報酬率已達17.79%*，但如果不堪3月份震盪，而在4月停扣，即使於次月馬上恢復扣款，中途雖僅停扣一個月，但報酬表現和全程堅持投資者已有所差距。





逆境持續投資助財富翻身 e帳戶存基金+AI智能理財





富蘭克林表示，以上一波金融海嘯為例，採取「不停扣、不低贖、要加碼」的「二不一要」態度，在市場盤整期，只要持續定期定額扣款，無論有無加碼投資，其報酬率都明顯優於遇到利空就選擇停扣的投資人。



