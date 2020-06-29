台電中火爭議「我也是台中人」　楊偉甫：願承擔所有責任

針對中火與台中市政府之間的爭議，台電董事長楊偉甫今（29）日上午舉行記者會，他表示事件延燒一年，演變為政治事件，這是台電所不樂見的。針對台中市政府的態度，他說他生涯上從來沒有見到過，有哪一個單位可以自行認定中央主管機關的處分無效。最後更說如果市政府一定要入人於罪，他願意承擔所有的責任，無法接受台中市政府移送任何一位台電員工。台電董事長楊偉甫今日指出，到台電服務以前，並不知道電力調度是一件多麼專業又複雜的事，「供電無虞」這句話，或許說得很簡單，但是對於台電來說，在高溫的夏季，今天與明天用電量可能相差500萬瓩、早上與晚上用電量可能相差 100萬瓩，而這些用電差距相當於中火2部到9部機組的發電量，更不用說現在有許多不同的電力來源，存在有燃料進口及貯存條件的種種限制。而今年6月24日，為台灣供電史上第一次在六月份突破3700萬瓩的紀錄時，已經停機長達半年的2、3號機組，就必須做好準備，以便在七、八月的用電高峰，能隨時發揮支援的作用。楊偉甫強調，現在不是空污季節，此時讓燃煤機組上陣，空品仍能維持良好。至於中火2、3 號機許可證，去年12月被台中市政府撤銷許可證，但其實環保署已在今年2月撤銷了廢證的處分，行政院訴願委員會對於中市環保局的訴願，也在上週做出不受理的決定，因此2號機運轉合法性沒有問題。楊偉甫說自己擔任公務人員已經超過40年、奉公守法，在他生涯上，從來沒有見到過，有哪一個單位可以自行認定中央主管機關的處分無效，以中火案例來講，台中市政府自行代替環保署解釋空污法，依然故我地無視中央主管機關，對台電想開罰就開罰，相信這已經超過一般公務人員對法治的理解。他說身為台電董事長，不能夠接受台中市政府不斷操作中火議題，把空污的責任全部推給中火的作法。他提出數據說，近五年來，中火減煤將近六百萬噸，更投資九十億進行1到4號機的空污改善，排放標準不但已經低於所有環保規範，與歐美日等先進國家的排放標準，更是不相上下。楊偉甫更強調他的家在台中，中火的員工也和所有台中人呼吸同樣的空氣，台電從來不會將改善空污的責任置於事外，會用最嚴格的標準來要求自己。對於台中市政府近來一連串違法開罰，將中火議題操作成政治事件，楊偉甫感到非常遺憾，如果台中市政府一定要入人於罪，才能善罷甘休，他願意承擔所有的責任，他無法接受台中市政府移送任何一位台電員工。最後強調這是法治的社會，希望社會都能看清楚真相，讓中火議題回歸法治與專業。