天母在地百貨主顧忠誠度高　業績回溫快看好周慶成長

今年受到疫情影響，百貨業者受害不小，天母著名在地百貨大葉高島屋今（29）日指出，最慘是3、4月，上半年業績約影響1成，但母親節過後來客數與業績都回溫，6、7月業績已經跟去年持平。而周年慶將於10月7日登場，首2日卡友點數最高20倍送，全館滿5000送玫瑰寶寶點數1000點，相當於價值500元，預期檔期目標業績6.12億元，年增5%。