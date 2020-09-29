天母在地百貨主顧忠誠度高　業績回溫快看好周慶成長

今年受到疫情影響，百貨業者受害不小，天母著名在地百貨大葉高島屋今（29）日指出，最慘是3、4月，上半年業績約影響1成，但母親節過後來客數與業績都回溫，6、7月業績已經跟去年持平。而周年慶將於10月7日登場，首2日卡友點數最高20倍送，全館滿5000送玫瑰寶寶點數1000點，相當於價值500元，預期檔期目標業績6.12億元，年增5%。
大葉高島屋董事總經理葉喬智表示，大葉高島屋為社區型百貨，客層年齡層偏大，但忠誠客戶占大多數，約7到8成，因此受疫情影響有限，不像信義區百貨講求流行，疫情會影響人潮。
他指出，因此在大葉高島屋，並沒有特別因為疫情而做特別調整，僅依照自己的規劃，依據客人需求，讓每年都有局部餐廳與區域更新，像新調整的生活服務區更貼近客層需求。而觀察疫情期間，超市反而較去年同期成長1到2成，主要民眾改變了飲食與生活習慣，對自己烹調或是買熟食回家較為青睞。
大葉高島屋周年慶將於10月7日至10月26日登場，首2日卡友點數最高20倍送，全館滿5000送玫瑰寶寶點數1000點，相當於價值500元。首5日聯名卡友限定，刷滿5000送購物金300元加百貨禮券100元，全卡友再獨享滿8000送抵用券300元，滿百萬送VIP購物金券25000元。
卡友滿額禮部分，當日累計消費滿1000元並集得玫瑰寶寶點數，就有一次抽獎機會，滿2000元2次以此類推，有機會獲得超市禮券、服飾券、陽明山美國渡假村雙人套房住宿、悠遊卡儲值金等。業者指出，此次周年慶檔期目標業績6.12億元，年增5%，至於今年全年目標希望能持平。