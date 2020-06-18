國內首檔中國5GETF　復華中國5G通信ETF開募

伴隨新基建熱潮，加上又有全球最大市場利基，讓中國5G概念題材躍居陸股今年來資本市場最熱的話題；據統計，陸股股票型ETF今年新增規模前五大，就有兩檔是連結中國5G指數，其中華夏中証5G通信主題ETF增加人民幣213.5億元最吸金。這股5G熱，也吹向台股資本市場，為了提供有別於以全球5G概念的投資商品，投信業者也在今年搶進聚焦中國5G市場，其中由復華投信拔得頭籌，在6月29日開募國內首檔中國5G ETF。由於5G建設商機剛起步，這兩年讓科技類ETF規模在陸股資本市場迅速崛起。根據WIND統計(截至2020/4/30)，陸股掛牌股票型ETF總規模為人民幣6,435億元，其中科技類ETF共有22檔，規模合計人民幣1,180億元，占比近六分之一，且均為2019年5月份之後所發行。進一步分析，今年來規模增加最多的前十大ETF有9檔是科技類ETF。其中新增規模最多的華夏中証5G通信主題ETF為去年9月發行，而且是首檔中國5G ETF，今年來規模大增人民幣213.5億元；增幅居第五的銀華中証5G通信主題ETF也吸金53.2億元，兩檔所追蹤的指數皆為中証5G通信主題指數。復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示，5G指數被視為中國新經濟下最強的股市指標之一，隨政策利多帶動，也驅使投資人風格偏好從價值型切換到成長型，資金從傳統大盤型ETF流出轉向成長型或主題式ETF。廖崇文指出，儘管2020年陸股及全球股市皆受新冠肺炎疫情衝擊，但中証5G通信指數表現仍強勢，反映出5G發展所帶來建設商機以及企業獲利高速成長的預期，將是布局科技股或陸股不可或缺的標的。本基金上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日（不含當日）前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)中查詢。本基金得投資於大陸地區有價證券，其投資上限以基金信託契約及法令規定為準，投資人亦須留意大陸市場特定政治、經濟與市場等投資風險。免責聲明：中証5G通信主題指數(“指數”)由中証指數有限公司(“中証”)編製和計算，其所有權歸屬中証。中証將採取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。